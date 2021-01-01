Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 26-30 квітня.ВІДЕО

Міський голова Ковеляпідготував черговий дайджест про події робочого тижня з 19-25 квітня.Тиждень перед вихідними для ковельчан видався дуже насиченим, події, що відбувалися у місті торкалися різних сфер життя громади.Тож черговому випуску йтиметься про те, як: у місті залізничників відбувся мітинг-реквієм до 35-ї річниці з дня трагедії на Чорнобильській АЕС: хвилиною мовчання вшанували загиблих, вручили подяки ліквідаторам, їхнім близьким та переселенців із зони відчуження.Цього тижня міською радою було ініційована зустріч представників правоохоронних органів, комунальників, волонтерів щодо питання безпритульних тварин у місті. Зокрема, розпочали роботу над Програмою поводження з безпритульними тваринами.У Ковелі провели акцію, основна мета якої – забезпечення безпеки дітей в автомобільному транспорті.Представники ковельської міської ради також цього тижня відправили на Схід великодні смаколики бійцям; стали учасниками Єдиного всеукраїнського стрілецького дня; побували на відкритті виставки дитячих малюнків «Великодня веселка»; милувалися великодніми інсталяціями фестивалю-конкурсу «Писанко, дивуй!», що на площі Героїв Майдану.