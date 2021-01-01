Четверо волинян, травмованих під час обвалу мосту, отримають компенсацію





Про результати розслідування групового травматизму Ярослав Головко.



Четверо з п’яти травмованих робітників, через тимчасову втрату працездатності, отримають компенсацію.



Як ми повідомляли,



В управлінні Держпраці створили комісію та розпочали розслідування. На той момент, один з п'яти травмованих робітників перебував у реанімації.



«Складено акти, випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом. Щодо 4 потерпілих склали акти форми "Н1", їм будуть призначені фондом соцстрахування виплати». Зі слів Ярослава Головка, ще один травмований не мав втрати працездатності, відтак, на грошову компенсацію не претендує.



Щодо причин обвалу мосту, основною в Держпраці називають недоліки при будівництві. Міст через річку Луга, зводили в 1962 році. Хто тоді виконував роботи наразі невідомо.



Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, розслідування, яке ведуть правоохоронці, ще триває. "Призначено судово-медичні експертизи, щоб отримати висновки та діагнози потерпілих. Слідство триває за ч.1 статтею 272 ККУ. Йдеться про неякісне виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки", – каже речниця.



Що відомо про травмованих і міст

Станом на 30 квітня, двоє працівників досі на лікарняному. Один з них волинянин Олександр Пундик. 12 березня чоловіка доставили у Володимир-Волинське ТМО у стані середньої тяжкості. Робітник зламав тазову та плечову кістки. За кілька днів його прооперували.



За станом здоров'я, каже Олександр, ще не може повернутися до роботи. Попереду тривала реабілітація. "Я зараз ще на лікарняному. З фонду виплачують через державу. А фірма оплатила операцію. Ще не пройшло півтора місяця після операції", – каже чоловік.



На мосту, де трапилася аварія, продовжуються ремонтні роботи. Усі конструкції укріпили.



Нині працівники завершують реконструкцію однієї половини мосту, – розповів Суспільному заступник начальника служби автомобільних доріг в області Ншан Антонян. Повністю завершити об'єкт планують до Дня Незалежності України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розслідування аварії, яка сталася 12 березня під час ремонту мосту біля села П’ятидні, завершилося.Про результати розслідування групового травматизму Суспільному Волині розповів завідувач сектору розслідування Держпраці областіЧетверо з п’яти травмованих робітників, через тимчасову втрату працездатності, отримають компенсацію.Як ми повідомляли, обвалився міст між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали 5 працівників.В управлінні Держпраці створили комісію та розпочали розслідування. На той момент, один з п'яти травмованих робітників перебував у реанімації.«Складено акти, випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом. Щодо 4 потерпілих склали акти форми "Н1", їм будуть призначені фондом соцстрахування виплати». Зі слів Ярослава Головка, ще один травмований не мав втрати працездатності, відтак, на грошову компенсацію не претендує.Щодо причин обвалу мосту, основною в Держпраці називають недоліки при будівництві. Міст через річку Луга, зводили в 1962 році. Хто тоді виконував роботи наразі невідомо.Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині, розслідування, яке ведуть правоохоронці, ще триває. "Призначено судово-медичні експертизи, щоб отримати висновки та діагнози потерпілих. Слідство триває за ч.1 статтею 272 ККУ. Йдеться про неякісне виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки", – каже речниця.Станом на 30 квітня, двоє працівників досі на лікарняному. Один з них волинянин. 12 березня чоловіка доставили у Володимир-Волинське ТМО у стані середньої тяжкості. Робітник зламав тазову та плечову кістки. За кілька днів його прооперували.За станом здоров'я, каже Олександр, ще не може повернутися до роботи. Попереду тривала реабілітація. "Я зараз ще на лікарняному. З фонду виплачують через державу. А фірма оплатила операцію. Ще не пройшло півтора місяця після операції", – каже чоловік.На мосту, де трапилася аварія, продовжуються ремонтні роботи. Усі конструкції укріпили.Нині працівники завершують реконструкцію однієї половини мосту, – розповів Суспільному заступник начальника служби автомобільних доріг в області. Повністю завершити об'єкт планують до Дня Незалежності України.

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