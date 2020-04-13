Що означає кожен продукт із великоднього кошика

У давнину страви на освячення носили у хустках, обрусах (скатертинах) чи бесагах (подорожніх мішках), у спеціальній посудині «коріннику» або у великих дерев’яних мисках-неньках. Згодом до церкви почали ходити з плетеним з лози кошиком. І тоді, і зараз у кошик кладуть традиційні продукти, кожен з яких має символічне значення. А ще предмети, які використовували для особливих ритуалів.Обов’язково у кошик кладуть паску, крашанки, сир, грудочку масла, кільце ковбаски, шинку, писанки і крашанки, хрін і сіль.– символ воскресіння та небесного царства, вічного життя. А солодка вона, тому що символізує радість життя із Богом.Колись розміри паски залежали від статку господаря: що більша, то краще. Вважалось, якщо паска вдалася висока – наступний рік буде щасливий, у здоров’ї. Коли запала – то хтось із рідні може померти.символізують всесвіт, нове життя і відродження, а сир і масло – зв’язок людей та Ісуса Христа, ніжність та жертовність Бога.– це ще й символи достатку, ситого життя, удачі в справах. На Галичині освяченим маслом натирали голову, щоб не боліла.вказує на годоване теля, яке звелів заколоти добрий батько після повернення блудного сина додому. Це символ душевної радості, щасливого сімейного життя та поповнення сім’ї.Мало бути сире, не солене – для того, щоб впродовж року можна було ним лікуватися. І сало солене, яким розговлялися.робить людину міцнішою. У народі кажуть, що він відганяє нечисту силу. Колись цілий корінець хрону клали у кошик, щоб продовжити дітородну функцію чоловіка.– символ повноти та достатку. У Біблії сіль символізує зв’язок між Богом і народом. Під час Нагірної проповіді Ісус називає учнів сіллю землі. Свячена на Великдень сіль колись вважалася помічним засобом проти лихого: нею обсипали хату. А ще свячену сіль вживали від пристріту й болю в животі.Кошик прикрашають зеленню, наприклад, барвінком, миртом (це символізує вічне життя та безсмертя) та накривають вишитим рушником, який є символом життя. Обов’язково беруть до церкви свічку, яка нагадує про Ісуса, який є Світлом для світу.