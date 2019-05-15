В «Укрзалізниці» розповіли, як будуть дорожчати квитки на потяги

Компанія «Укрзалізниця» розповіла пасажирам, як дорожчатимуть квитки на потяги. Їхня вартість зростатиме щомісяця. Така, щомісячна, індексація була запланована заздалегідь.На думку менеджменту компанії, таким чином можна, з одного боку, індексувати вартість квитків, підвищивши доходи "Укрзалізниці", а з іншого - пом'якшити для пасажирів ціновий удар. Адже, якби квитки подорожчали одномоментно на всю заплановану суму, то це стало би шоком для багатьох людей, що користуються послугами головного перевізника країни.Отже, подорожчання квитків почалося ще з травня. Тепер щомісяця квитки зростатимуть у ціні на 2%. Отож, зважаючи на це, адміністрація "Укрзалізниці" радить пасажирам купувати квитки на літо заздалегідь. Зараз їх ще можна придбати за нижчою ціною. А якщо люди планують подорожувати цілою сім'єю, то можна заощадити на квитках чималу суму."Бо щомісяця тарифи підтягуватимуться на ці 2% – це така досить сповільнена і з затримкою індексація, враховуючи зростання витрат", - каже директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця"