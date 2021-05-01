Повідомили, скільки українців вже подали заявки на отримання «карантинних» 8 тисяч





Про це написав у Фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє



«Перші виплати вже здійснено. Уряд та ВРУ спільно пропрацюють необхідні рішення, аби всі хто подав та буде подавати заявки отримали обіцяні виплати», – написав він.



Нагадуємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.



ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".



Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.



9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 300 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.Про це написав у Фейсбуці прем’єр-міністр, повідомляє Економічна правда. «Перші виплати вже здійснено. Уряд та ВРУ спільно пропрацюють необхідні рішення, аби всі хто подав та буде подавати заявки отримали обіцяні виплати», – написав він.На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

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