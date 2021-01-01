вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Європі знайшли метод боротьби з п’яними водіями

В Європі знайшли метод боротьби з п’яними водіями
Найчастіше причиною дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості і нетверезі водії. Щоб зменшити кількість «п’яних аварій», в Європі вирішили всі автомобілі оснастити алкотестерами. Це допоможе підвищити безпеку на дорогах. Затверджено радикальний план, який містить багато нововведень. Про це повідомляє uamotors.

Головне нововведення – це установка алкотестерів в автмообілях. З 2022 року у всіх нових машинах повинен бути алкотестер. До 2024 року пристрій з’явиться абсолютно у всіх транспортних засобах. Перед початком руху водієві необхідно буде «подути в трубочку», а далі якщо тестер покаже наявність алкоголю, авто не заведеться.

Крім цього, в планах розробка системи автоторможіння, системи попередження при русі заднім ходом, функції виявлення втоми та інше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкотестери в машинах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
В Європі знайшли метод боротьби з п’яними водіями
Сьогодні, 07:11
Повідомили, скільки українців вже подали заявки на отримання «карантинних» 8 тисяч
Сьогодні, 05:20
В «Укрзалізниці» розповіли, як будуть дорожчати квитки на потяги
Сьогодні, 03:29
Що означає кожен продукт із великоднього кошика
Сьогодні, 01:39
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Європі знайшли метод боротьби з п’яними водіями
Сьогодні, 07:11
 0
Повідомили, скільки українців вже подали заявки на отримання «карантинних» 8 тисяч
Сьогодні, 05:20
 0
В «Укрзалізниці» розповіли, як будуть дорожчати квитки на потяги
Сьогодні, 03:29
 0
Що означає кожен продукт із великоднього кошика
Сьогодні, 01:39
 0
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8