В Європі знайшли метод боротьби з п’яними водіями





Головне нововведення – це установка алкотестерів в автмообілях. З 2022 року у всіх нових машинах повинен бути алкотестер. До 2024 року пристрій з’явиться абсолютно у всіх транспортних засобах. Перед початком руху водієві необхідно буде «подути в трубочку», а далі якщо тестер покаже наявність алкоголю, авто не заведеться.



Крім цього, в планах розробка системи автоторможіння, системи попередження при русі заднім ходом, функції виявлення втоми та інше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найчастіше причиною дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості і нетверезі водії. Щоб зменшити кількість «п’яних аварій», в Європі вирішили всі автомобілі оснастити алкотестерами. Це допоможе підвищити безпеку на дорогах. Затверджено радикальний план, який містить багато нововведень. Про це повідомляє uamotors Головне нововведення – це установка алкотестерів в автмообілях. З 2022 року у всіх нових машинах повинен бути алкотестер. До 2024 року пристрій з’явиться абсолютно у всіх транспортних засобах. Перед початком руху водієві необхідно буде «подути в трубочку», а далі якщо тестер покаже наявність алкоголю, авто не заведеться.Крім цього, в планах розробка системи автоторможіння, системи попередження при русі заднім ходом, функції виявлення втоми та інше.

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