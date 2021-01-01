Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
Сьогодні, 08:17
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з великодніми святами, повідомляється на сайті телеканалу «ТСН».
«Свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень удома. Але в цьому для нас немає нічого страшного, нудного і тим більше гріховного, тому що це і є виконання християнського зобов'язання, а саме турботи і любові до свого ближнього», - повідомляє Зеленський у відеоролику.
Він також зазначив, що «серед українців багато тих, хто зараз відзначає Великдень на фронті і на передовій - у боротьбі за мир або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими як у боротьбі за здоров'я, так і в боротьбі за життя».
2Від щирого серця я бажаю вам, щоб усі ваші рідні, близькі та улюблені були здоровими, були щасливими. Від щирого серця я вітаю вас зі святом. Я бажаю всім приємного відпочинку, сонячної погоди і смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші серця великою силою і добром для великих справ. Нехай Великдень принесе вам велику радість, надію, любов, злагоду і достаток. А нашій Україні великий мир», - додав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень удома. Але в цьому для нас немає нічого страшного, нудного і тим більше гріховного, тому що це і є виконання християнського зобов'язання, а саме турботи і любові до свого ближнього», - повідомляє Зеленський у відеоролику.
Він також зазначив, що «серед українців багато тих, хто зараз відзначає Великдень на фронті і на передовій - у боротьбі за мир або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими як у боротьбі за здоров'я, так і в боротьбі за життя».
2Від щирого серця я бажаю вам, щоб усі ваші рідні, близькі та улюблені були здоровими, були щасливими. Від щирого серця я вітаю вас зі святом. Я бажаю всім приємного відпочинку, сонячної погоди і смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші серця великою силою і добром для великих справ. Нехай Великдень принесе вам велику радість, надію, любов, злагоду і достаток. А нашій Україні великий мир», - додав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Світле Христове Воскресіння: заборони, прикмети та повір'я
Сьогодні, 09:30
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
Сьогодні, 08:17
В Європі знайшли метод боротьби з п’яними водіями
Сьогодні, 07:11