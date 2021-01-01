Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців

Президент Українипривітав українців з великодніми святами, повідомляється на сайті телеканалу «ТСН».«Свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень удома. Але в цьому для нас немає нічого страшного, нудного і тим більше гріховного, тому що це і є виконання християнського зобов'язання, а саме турботи і любові до свого ближнього», - повідомляє Зеленський у відеоролику.Він також зазначив, що «серед українців багато тих, хто зараз відзначає Великдень на фронті і на передовій - у боротьбі за мир або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими як у боротьбі за здоров'я, так і в боротьбі за життя».2Від щирого серця я бажаю вам, щоб усі ваші рідні, близькі та улюблені були здоровими, були щасливими. Від щирого серця я вітаю вас зі святом. Я бажаю всім приємного відпочинку, сонячної погоди і смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші серця великою силою і добром для великих справ. Нехай Великдень принесе вам велику радість, надію, любов, злагоду і достаток. А нашій Україні великий мир», - додав президент.