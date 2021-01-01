Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 2 травня. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 199 осіб;
летальних випадків – 160;
одужало – 5 784 особи;
здійснили тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 083 180 осіб;
одужало – 1 676 265 осіб;
летальних випадків – 44 596;
проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 199 осіб;
летальних випадків – 160;
одужало – 5 784 особи;
здійснили тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 083 180 осіб;
одужало – 1 676 265 осіб;
летальних випадків – 44 596;
проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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