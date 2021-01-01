Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 2 травня. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 3 199 осіб;летальних випадків – 160;одужало – 5 784 особи;здійснили тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 083 180 осіб;одужало – 1 676 265 осіб;летальних випадків – 44 596;проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.