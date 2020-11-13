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Є лише у трьох звіринцях України: у Луцькому зоопарку – нові мешканці

Є лише у трьох звіринцях України: у Луцькому зоопарку – нові мешканці
У Луцькому зоопарку з'явилися нові новосели - червоні вовки. Тварини приїхали до Луцька тижнів два тому із зоопарку в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Луцького зоопарку.

Як інформують, тварини приїхали до Луцька тижнів два тому із зоопарку в Австрії. Вони вже відбули карантин і доступні для огляду. Вольєр – навпроти лев’ячого містечка.

Додають, мають три особини цього виду: самичку та двох самців. Їм по 8 місяців.

"І ми дуже пишаємося цим урізноманітненням нашої колекції, адже такі тварини є лише у трьох зоопарках України. Луцьк став четвертим!!!. А можливе це тому, що наш зоопарк є у міжнародній системі моніторингу тварин ZIMS. Це, так би мовити, єдина база зоопарків усього світу. Така взаємодія дає нам можливість обмінюватися колекціями, зокрема брати тварин на перетримку. ", - йдеться у повідомленні.

Довідково:

За інформацією з «Вікіпедії», куон гірський або червоний вовк гірський, азійський дикий пес, індійський дикий пес, дхол — хижак з родини псові, що мешкає в Південній та Південно-східній Азії. Через знищення самих куонів та їхніх місць проживання, занесені в Червону книгу Міжнародного союзу охорони природи. На людей ніколи не нападають, не шкодять сільському господарству. Вся кількість представників куонів по світу становить менш ніж у 2 500 дорослих особин і тенденція зменшення їх чисельності триває. У неволі, в різних зоопарках та заповідниках, міститься приблизно 110 особин.

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Теги: Луцький зоопарк, нові мешканці
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