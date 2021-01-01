Курс валют у Луцьку на 2 травня
Сьогодні, 10:31
Курс долара у Луцьку станом на 2 травня 2021 року такий: купівля – 27.608, а продаж – 27.853.
Євро при купівлі становить – 33.278, продажу – 33.719.
Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.963, продаж – 7.467.
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Євро при купівлі становить – 33.278, продажу – 33.719.
Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.963, продаж – 7.467.
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