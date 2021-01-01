Де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу





Про це



Нові випадки виявили у:

м. Луцьк – 19,

Луцький район – 9,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 2,

Рожищенський район –10,

м. Нововолинськ –5,

Володимир-Волинський район – 8,

Іваничівський район – 4,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 42,

Ратнівський район – 5,

Любешівський район – 2,

Маневицький район – 6.



Усього станом на 2 травня в області зареєстрували 57 526 випадків недуги.



Одужало – 49 171 особа (за останню добу – 175).



Летальні випадки – 1003 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Іваничівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 222 215 осіб, за минулу добу — 397 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 120 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє обласний лабораторний центр.Нові випадки виявили у:м. Луцьк – 19,Луцький район – 9,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 2,Рожищенський район –10,м. Нововолинськ –5,Володимир-Волинський район – 8,Іваничівський район – 4,Локачинський район – 2,Ковельський район – 42,Ратнівський район – 5,Любешівський район – 2,Маневицький район – 6.Усього станом на 2 травня в області зареєстрували 57 526 випадків недуги.Одужало – 49 171 особа (за останню добу – 175).Летальні випадки – 1003 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Іваничівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 222 215 осіб, за минулу добу — 397 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію