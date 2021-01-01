Де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 120 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє обласний лабораторний центр.
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 19,
Луцький район – 9,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район –10,
м. Нововолинськ –5,
Володимир-Волинський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 42,
Ратнівський район – 5,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 6.
Усього станом на 2 травня в області зареєстрували 57 526 випадків недуги.
Одужало – 49 171 особа (за останню добу – 175).
Летальні випадки – 1003 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Іваничівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 222 215 осіб, за минулу добу — 397 осіб.
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Про це повідомляє обласний лабораторний центр.
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 19,
Луцький район – 9,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район –10,
м. Нововолинськ –5,
Володимир-Волинський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 42,
Ратнівський район – 5,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 6.
Усього станом на 2 травня в області зареєстрували 57 526 випадків недуги.
Одужало – 49 171 особа (за останню добу – 175).
Летальні випадки – 1003 (за останню добу — 3: м. Луцьк – 2, Іваничівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 222 215 осіб, за минулу добу — 397 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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