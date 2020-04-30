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Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО

Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
У день Світлого Христового Воскресіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив у кафедральному соборі Святої Трійці обласного центру святкове богослужіння.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Після хресного ходу до головного храму єпархії лампаду з благодатним вогнем. Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що Православ’я – віра всесвітня.

Потому відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Церквона площа не змогла вмістити усіх охочих освятити кошики, тож, як зазначили у єпархії, частина вірян розмістилася на Театральному майдані.

Водночас із головного храму міста велася трансляція суспільним мовником «UA: Волинь». Показ її розпочався 1 травня о 23:30 та тривав до 03:30 на сайті каналу, фейсбук-сторінці, а також відеохостингу «Ютуб».

Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці, службу Божу Великої суботи.

У переддень свята в храмах єпархії після божественної літургії духовенство освячувало пасхальні страви.

Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО

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Теги: кафедральний собор, великодня ніч, освячення паски
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