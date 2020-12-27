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У Луцькому прикордонному загоні працює 30 подружніх пар

У Луцькому прикордонному загоні працює 30 подружніх пар
У Луцькому прикордонні загоні працює 30 подружніх пар прикордонників, які захищають нашу державу.

Про це йдеться у репортажі ІА "Конкурент".

Подружжя Біланів познайомилося, коли обоє проходили службу в Чопському прикордонному загоні. Старший лейтенат на посаді старшого офіцера віддділу укомплектування Христина має вислугу 12 років. У Луцьку працює 6 місяців. До того була у декретній відпустці. Начальник відділу тилового забезпечення майор Ігор Білан несе службу 15 років. На роботі подружжя практично не перетинається, бо, згідно із законодавством, дружина не може бути в підпорядкуванні у чоловіка.

Питаю про особисте та як вдається поєднувати службу та кохання.

– Чудово. Розуміємо один одного з пів слова, – каже Ігор.

– А інколи з цілого, – усміхається Христина. І зізнається, що єдине, що важко – це поєднувати роботу і виховання дітей.

Як виявилося, у загоні працює 30 подружніх пар прикордонників, бо кохання не знає кордонів. Практично усі прикордонники забезпечені службовим або постійним житлом. Якщо військовослужбовцю потрібно винаймати житло у місті, то при наявності певних документів держава компенсує оренду.

У Луцькому прикордонному загоні працює 30 подружніх пар

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Теги: Луцький прикордонний загін, подружні пари
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