У Луцькому прикордонному загоні працює 30 подружніх пар





Про це йдеться у



Подружжя Біланів познайомилося, коли обоє проходили службу в Чопському прикордонному загоні. Старший лейтенат на посаді старшого офіцера віддділу укомплектування Христина має вислугу 12 років. У Луцьку працює 6 місяців. До того була у декретній відпустці. Начальник відділу тилового забезпечення майор Ігор Білан несе службу 15 років. На роботі подружжя практично не перетинається, бо, згідно із законодавством, дружина не може бути в підпорядкуванні у чоловіка.



Питаю про особисте та як вдається поєднувати службу та кохання.



– Чудово. Розуміємо один одного з пів слова, – каже Ігор.



– А інколи з цілого, – усміхається Христина. І зізнається, що єдине, що важко – це поєднувати роботу і виховання дітей.



Як виявилося, у загоні працює 30 подружніх пар прикордонників, бо кохання не знає кордонів. Практично усі прикордонники забезпечені службовим або постійним житлом. Якщо військовослужбовцю потрібно винаймати житло у місті, то при наявності певних документів держава компенсує оренду.





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