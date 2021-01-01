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Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО

Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО
Луцька районна рада привітала з найбільшим християнським святом - Великоднем.

Відео привітання опублікували на сторінці у фейсбуці Луцької райради.

У відео слова привітання висловили голова районної ради Олександр Омельчук, заступник голови райради Сергій Сівак, заступник керівника виконавчого комітету Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук та заступник керівника, керівник справами райради Андрій Лев.

"Шановні земляки, від чистого серця вітаю вас з найбільшим християнським святом - святом Пасхи. Хочу побажати кожній сім'ї, кожній родині та нашій славній Україні щастя, добра та безхмарного неба над головою", - сказав Олександр Омельчук.

Детальніше - у відеопривітанні.


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Теги: привітання, Луцька райрада, Омельчук
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