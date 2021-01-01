Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
Луцька районна рада привітала з найбільшим християнським святом - Великоднем.
Відео привітання опублікували на сторінці у фейсбуці Луцької райради.
У відео слова привітання висловили голова районної ради Олександр Омельчук, заступник голови райради Сергій Сівак, заступник керівника виконавчого комітету Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук та заступник керівника, керівник справами райради Андрій Лев.
"Шановні земляки, від чистого серця вітаю вас з найбільшим християнським святом - святом Пасхи. Хочу побажати кожній сім'ї, кожній родині та нашій славній Україні щастя, добра та безхмарного неба над головою", - сказав Олександр Омельчук.
Детальніше - у відеопривітанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео привітання опублікували на сторінці у фейсбуці Луцької райради.
У відео слова привітання висловили голова районної ради Олександр Омельчук, заступник голови райради Сергій Сівак, заступник керівника виконавчого комітету Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук та заступник керівника, керівник справами райради Андрій Лев.
"Шановні земляки, від чистого серця вітаю вас з найбільшим християнським святом - святом Пасхи. Хочу побажати кожній сім'ї, кожній родині та нашій славній Україні щастя, добра та безхмарного неба над головою", - сказав Олександр Омельчук.
Детальніше - у відеопривітанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками
Сьогодні, 14:01
Синоптики озвучили прогноз погоди на травень
Сьогодні, 13:21
Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
У «червоній» зоні карантину залишаються 7 областей
Сьогодні, 11:15