Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО





Відео привітання



У відео слова привітання висловили голова районної ради Олександр Омельчук, заступник голови райради Сергій Сівак, заступник керівника виконавчого комітету Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук та заступник керівника, керівник справами райради Андрій Лев.



"Шановні земляки, від чистого серця вітаю вас з найбільшим християнським святом - святом Пасхи. Хочу побажати кожній сім'ї, кожній родині та нашій славній Україні щастя, добра та безхмарного неба над головою", - сказав Олександр Омельчук.



Детальніше - у відеопривітанні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька районна рада привітала з найбільшим християнським святом - Великоднем.Відео привітання опублікували на сторінці у фейсбуці Луцької райради.У відео слова привітання висловили голова районної ради, заступник голови райради, заступник керівника виконавчого комітету Луцької районної радита заступник керівника, керівник справами райради"Шановні земляки, від чистого серця вітаю вас з найбільшим християнським святом - святом Пасхи. Хочу побажати кожній сім'ї, кожній родині та нашій славній Україні щастя, добра та безхмарного неба над головою", - сказав Олександр Омельчук.Детальніше - у відеопривітанні.

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