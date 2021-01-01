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У Ківерцях судили чоловіка, який вкрав випрані штани

У Ківерцях судили чоловіка, який вкрав випрані штани
У Ківерцях чоловіку, який вкрав випрані штани, призначили громадські роботи.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Так, вночі 9 березня він зняв з мотузки на дворі чоловічі джинси та жіночі трикотажні штани, завдавши власниці 300 гривень збитків. За таке правопорушення обвинуваченому доведеться провести 80 годин громадських робіт.

Штани повернули потерпілій.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, злодій, Ківерці
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