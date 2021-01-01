У Ківерцях судили чоловіка, який вкрав випрані штани





Про це повідомляє



Так, вночі 9 березня він зняв з мотузки на дворі чоловічі джинси та жіночі трикотажні штани, завдавши власниці 300 гривень збитків. За таке правопорушення обвинуваченому доведеться провести 80 годин громадських робіт.



Штани повернули потерпілій.



Фото - ілюстративне

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