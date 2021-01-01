Синоптики озвучили прогноз погоди на травень
Сьогодні, 13:21
Травень в Україні буде теплим: середня місячна температура повітря становитиме 15-18 градусів тепла.
Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, пише "ТСН".
Синоптики повідомляють, що в горах буде прохолодніше. Стовпчики термометрів покажуть від 11 до 25 градусів тепла. Ці показники на 1-1,5 градусів вище, ніж середні багаторічні значення.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів місцями 0-3 градусів тепла. Заморозки будуть у першій половині місяці. Утім, у другій - можливі на півночі, центрі, сході та в Карпатах.
Абсолютний максимум температури повітря, а це +31-37 градусів. На півдні Одеської області, у Луганській області та в Криму - до 38-39 градусів вище нуля.
"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів тепла у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні - у першій) декаді травня", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, пише "ТСН".
Синоптики повідомляють, що в горах буде прохолодніше. Стовпчики термометрів покажуть від 11 до 25 градусів тепла. Ці показники на 1-1,5 градусів вище, ніж середні багаторічні значення.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів місцями 0-3 градусів тепла. Заморозки будуть у першій половині місяці. Утім, у другій - можливі на півночі, центрі, сході та в Карпатах.
Абсолютний максимум температури повітря, а це +31-37 градусів. На півдні Одеської області, у Луганській області та в Криму - до 38-39 градусів вище нуля.
"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів тепла у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні - у першій) декаді травня", - йдеться у повідомленні.
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