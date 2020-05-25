вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками

У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками
У ніч на 2 травня під час служби з охорони громадського порядку у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 затримали чоловіка з речовинами, схожими на наркотичні.

Про це повідомляє військова частини НГУ м. Луцьк на своїй сторінці у фейсбуці.

Чоловік 1988 року народження, що знаходився у дворі одного з будинків на пр.Соборності, побачивши військовий наряд гвардійців, почав помітно нервувати. Під час поверхневої перевірки військові виявили у нього поліетиленовий пакет, у якому знаходилася порошкоподібна речовина жовтого кольору, ззовні схожа на «первентин» та згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.

Нагадують, з 1 травня військовослужбовці військової частини 1141, як і всі інші підрозділи Національної гвардії, здійснюють охорону публічного порядку в посиленому режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, нагвардія, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками
Сьогодні, 14:01
Синоптики озвучили прогноз погоди на травень
Сьогодні, 13:21
Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У «червоній» зоні карантину залишаються 7 областей
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
В авто лучанина знайшли наркотики та холодну зброю В авто лучанина знайшли наркотики та холодну зброю
25 травень, 2020, 12:43
Копав щось у землі: у Луцьку затримали молодого чоловіка з наркотиками Копав щось у землі: у Луцьку затримали молодого чоловіка з наркотиками
26 квітень, 20:18
У Луцьку зловили водіїв, які були «під кайфом» та «під мухою» У Луцьку зловили водіїв, які були «під кайфом» та «під мухою»
26 квітень, 12:11
У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній У Луцьку затримали двох хлопців з наркотиками, серед них – неповнолітній
23 квітень, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
Сьогодні, 08:17
 1
У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками
Сьогодні, 14:01
 0
Синоптики озвучили прогноз погоди на травень
Сьогодні, 13:21
 0
Луцька районна рада привітала з Великоднем. ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
 0
Великодня ніч: як у головному соборі Луцька освячували паски. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8