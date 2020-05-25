У великодню ніч гвардійці затримали лучанина з наркотиками





Про це



Чоловік 1988 року народження, що знаходився у дворі одного з будинків на пр.Соборності, побачивши військовий наряд гвардійців, почав помітно нервувати. Під час поверхневої перевірки військові виявили у нього поліетиленовий пакет, у якому знаходилася порошкоподібна речовина жовтого кольору, ззовні схожа на «первентин» та згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.



На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.



Нагадують, з 1 травня військовослужбовці військової частини 1141, як і всі інші підрозділи Національної гвардії, здійснюють охорону публічного порядку в посиленому режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 2 травня під час служби з охорони громадського порядку у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 затримали чоловіка з речовинами, схожими на наркотичні.Про це повідомляє військова частини НГУ м. Луцьк на своїй сторінці у фейсбуці.Чоловік 1988 року народження, що знаходився у дворі одного з будинків на пр.Соборності, побачивши військовий наряд гвардійців, почав помітно нервувати. Під час поверхневої перевірки військові виявили у нього поліетиленовий пакет, у якому знаходилася порошкоподібна речовина жовтого кольору, ззовні схожа на «первентин» та згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.Нагадують, з 1 травня військовослужбовці військової частини 1141, як і всі інші підрозділи Національної гвардії, здійснюють охорону публічного порядку в посиленому режимі.

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