На Великдень у волинському селі горів житловий будинок. ФОТО





Повідомлення про пожежу надійшло о 11:46, інформує Горохівський районний відділ рятувальників.



За викликом одразу направили чергові відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області та МПО смт. Сенкевичівка.



Після прибуття рятувальників до місця події встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 4х5 м. одноповерхового житлового будинку. На момент прибуття рятувальників, полум’я поширилось на дві кімнати будинку. Вогонь знищив документи власників будинку та речі домашнього вжитку. Пошкодив перекриття будинку, речі домашнього вжитку.



На щастя, внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.



Пожежу локалізували о 12:05 та ліквідували о 12:25.



До гасіння пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 2 травня, на вулиці Новоставській у селі Смолява Берестечківської МГ горів одноповерховий шлаковий житловий будинок.Повідомлення про пожежу надійшло о 11:46, інформує Горохівський районний відділ рятувальників.За викликом одразу направили чергові відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області та МПО смт. Сенкевичівка.Після прибуття рятувальників до місця події встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 4х5 м. одноповерхового житлового будинку. На момент прибуття рятувальників, полум’я поширилось на дві кімнати будинку. Вогонь знищив документи власників будинку та речі домашнього вжитку. Пошкодив перекриття будинку, речі домашнього вжитку.На щастя, внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.Пожежу локалізували о 12:05 та ліквідували о 12:25.До гасіння пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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