Волинянка в'яже ексклюзивні дитячі іграшки та пледи із зефірних ниток





Із непідробним захватом споглядаю на усю цю красу, виготовлену руками майстрині Оксани Йовчик, пише



Серед атрибутів домашнього декору є плюшеві пасхальні зайчики, великодній кошик із кольоровими крашанками, в’язана в кольорі здоби паска. Кажуть, аби в оселі панував достаток, обов’язково до всього треба додати спеціально оздоблений святковий вінок.



Пані Оксана каже, що підхопила тренд в’язання гачком саме з плюшевих ниток, бо вироби з них є надзвичайно м’якенькими, вони гіпоалергенні, гарно перуться та довго тримають форму.



— Ця нитка ідеально підходить для робити як гачком, так і спицями, а завдяки її м’якості та пухнастості є можливість застосовувати найпростішу техніку в’язки, і цим обумовлена її популярність навіть серед не надто досвідчених майстринь. Готові вироби із плюшевої пряжі виглядають фактурними та рельєфними, не деформуються та не зминаються, — ділиться тонкощами справи вправна в’язальниця.



Упродовж трьох років, відколи Оксана почала займатися цим ремеслом, виготовила безліч виробів, зокрема, є чимало дитячих іграшок, піжамниці, пледи, предмети гардеробу. За зразок бере відповідні схеми для в’язки. Свого часу навіть купувала майстер-класи, копіювала зразки з книжок.



Почалося все, розповідає, у період декретної відпустки. Хотілося виготовити іграшку не таку як в магазині для майбутньої дитини. Крім всього у доробку майстрині є брязкальця у вигляді мультяшних героїв, гризунці, оздоблені буковими кільцями, щоб дитинка могла безпечно гризти. Наприклад, кріплення, що його використовує умілиця для фіксації певних елементів, зубами не відірвати, бо зроблено воно з використанням каркасної проволоки, на якій закріплена спеціальна заглушка.



Усе почалося із забавки, згодом продукти творчості Оксани Йовчик стали затребуваними серед споживачів, зокрема, на просторах торговельних платформ у соцмережах. Саме звідти умілиця черпає нові тренди та техніки виготовлення своїх чергових м’якеньких шедеврів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-каширські жінки не вгавають дивувати своїм хистом до рукоділля. Останнім часом стало модним створювати ексклюзивні дитячі іграшки, пледи, різноманітні декори для оселі із плюшевої пряжі. Ці м’якенькі нитки називають ще зефірними, або велюром. Тож, готуючись до великодніх свят, окремі господині оздоблюють дім новомодними прикрасами, що дають відчуття затишку, створюють атмосферу весни та прийдешнього тепла.Із непідробним захватом споглядаю на усю цю красу, виготовлену руками майстрині, пише "Полісся". Серед атрибутів домашнього декору є плюшеві пасхальні зайчики, великодній кошик із кольоровими крашанками, в’язана в кольорі здоби паска. Кажуть, аби в оселі панував достаток, обов’язково до всього треба додати спеціально оздоблений святковий вінок.Пані Оксана каже, що підхопила тренд в’язання гачком саме з плюшевих ниток, бо вироби з них є надзвичайно м’якенькими, вони гіпоалергенні, гарно перуться та довго тримають форму.— Ця нитка ідеально підходить для робити як гачком, так і спицями, а завдяки її м’якості та пухнастості є можливість застосовувати найпростішу техніку в’язки, і цим обумовлена її популярність навіть серед не надто досвідчених майстринь. Готові вироби із плюшевої пряжі виглядають фактурними та рельєфними, не деформуються та не зминаються, — ділиться тонкощами справи вправна в’язальниця.Упродовж трьох років, відколи Оксана почала займатися цим ремеслом, виготовила безліч виробів, зокрема, є чимало дитячих іграшок, піжамниці, пледи, предмети гардеробу. За зразок бере відповідні схеми для в’язки. Свого часу навіть купувала майстер-класи, копіювала зразки з книжок.Почалося все, розповідає, у період декретної відпустки. Хотілося виготовити іграшку не таку як в магазині для майбутньої дитини. Крім всього у доробку майстрині є брязкальця у вигляді мультяшних героїв, гризунці, оздоблені буковими кільцями, щоб дитинка могла безпечно гризти. Наприклад, кріплення, що його використовує умілиця для фіксації певних елементів, зубами не відірвати, бо зроблено воно з використанням каркасної проволоки, на якій закріплена спеціальна заглушка.Усе почалося із забавки, згодом продукти творчості Оксани Йовчик стали затребуваними серед споживачів, зокрема, на просторах торговельних платформ у соцмережах. Саме звідти умілиця черпає нові тренди та техніки виготовлення своїх чергових м’якеньких шедеврів.

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