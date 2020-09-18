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Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО

Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
У районі проведення операції Об’єднаних сил наші захисники також з нетерпінням очікують настання цього величного християнського свята. Показали, як військові 14-ї окремої механізованії бригади імені князя Романа Великого, яка дислокується у Володимирі-Волинському, святкують Великдень.

Армійці на передовій по змозі намагаються організувати для себе та своєї другої бойової родини звичаєве святкування Великодня: є і служба Божа, є освячення пасок та інших страв, є привітання із Христовим Воскресінням від побратимів та командування, пише Армія. інфо.

Військовий капелан, священник ПЦУ, отець Ігор займається душпастирською опікою воїнів з початку російсько-української війни. Сьогодні він проводить чин освячення великодніх страв для воїнів однієї з піхотних бригад, які входять до складу ООС.

— Сьогодні ми святкуємо Воскресіння Христове. Перебуваючи на передовій, воїни нашого війська дарують решті українців можливість мирно зустріти це величне свято. Якщо з нами Бог, то хто ж проти нас?! Тож нехай українці, будучи сьогодні у храмах, згадають у своїх молитвах чоловіків та жінок, які зі зброєю в руках боронять нашу Україну. Христос Воскрес! І Слава Україні! — говорить військовий священник.

У кожному підрозділі священника намагаються зустріти по-особливому. Ба більше, представники військових спеціальностей намагаються якось по-своєму, по-особливому прикрасити великодній кошик. Піхотинці «сервірують» паски та крашанки у «цинки» від патронів та ВОГ, бойові медики вкладають великодні наїдки у медичні стерилізаційні бокси. А танкісти — у піддони для снарядів.

У цей день воїни дещо відходять від звичних одностроїв. Дістають вишиті сорочки. До прикладу, офіцер-психолог одного з підрозділів молодший лейтенант Анастасія спеціально взяла із собою на фронт традиційне українське вбрання. Приберегла, аби одягнути його для врочистого моменту.

Не пасуть задніх у підготовці до свята й армійські тиловики. На великодній сніданок намагаються приготувати щось особливе з того набору продуктів, який доступний на продовольчому складі.

Старшина військової служби за контрактом Сергій — на військовій службі вже 12 років. Він командир взводу матеріального забезпечення в одному з батальйонів бойової бригади. Розповідає, що ще з вечора разом зі старшим кухарем взводу приготував для особового складу крашанки та паски. А головна страва святкового сніданку — плов з м’ясом і спеціями по-середньоазійськи.

Капеланська відправа на передовій не така тривала, як у храмі на мирній території. Духівник благословляє їжу і вітає воїнів із Христовим Воскресінням. Бажає, аби всі були здорові, дієздатні і дочекалися такими нової Пасхи. Далі солдати розділяють спільну страву за одним столом.

Солдат-піхотинець Василь родом з Волині. Чоловікові 54 роки. Він розповідає, що за великоднім столом за традицією першими споживають продукти, що освячені в церкві. Їх ділить старший за віком. Тож і в армійській їдальні захисники дотримуються традиційного канону — паску розділяє та роздає найстарший. А ще хлопці стукають крашанками, вітаючи один одного з Христовим Воскресінням.

Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО
Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО


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Теги: Схід, Великдень, волинська бригада
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