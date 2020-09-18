Як бійці волинської бригади зустрічають Великдень на передовій. ФОТО





Армійці на передовій по змозі намагаються організувати для себе та своєї другої бойової родини звичаєве святкування Великодня: є і служба Божа, є освячення пасок та інших страв, є привітання із Христовим Воскресінням від побратимів та командування, пише



Військовий капелан, священник ПЦУ, отець Ігор займається душпастирською опікою воїнів з початку російсько-української війни. Сьогодні він проводить чин освячення великодніх страв для воїнів однієї з піхотних бригад, які входять до складу ООС.



— Сьогодні ми святкуємо Воскресіння Христове. Перебуваючи на передовій, воїни нашого війська дарують решті українців можливість мирно зустріти це величне свято. Якщо з нами Бог, то хто ж проти нас?! Тож нехай українці, будучи сьогодні у храмах, згадають у своїх молитвах чоловіків та жінок, які зі зброєю в руках боронять нашу Україну. Христос Воскрес! І Слава Україні! — говорить військовий священник.



У кожному підрозділі священника намагаються зустріти по-особливому. Ба більше, представники військових спеціальностей намагаються якось по-своєму, по-особливому прикрасити великодній кошик. Піхотинці «сервірують» паски та крашанки у «цинки» від патронів та ВОГ, бойові медики вкладають великодні наїдки у медичні стерилізаційні бокси. А танкісти — у піддони для снарядів.



У цей день воїни дещо відходять від звичних одностроїв. Дістають вишиті сорочки. До прикладу, офіцер-психолог одного з підрозділів молодший лейтенант Анастасія спеціально взяла із собою на фронт традиційне українське вбрання. Приберегла, аби одягнути його для врочистого моменту.



Не пасуть задніх у підготовці до свята й армійські тиловики. На великодній сніданок намагаються приготувати щось особливе з того набору продуктів, який доступний на продовольчому складі.



Старшина військової служби за контрактом Сергій — на військовій службі вже 12 років. Він командир взводу матеріального забезпечення в одному з батальйонів бойової бригади. Розповідає, що ще з вечора разом зі старшим кухарем взводу приготував для особового складу крашанки та паски. А головна страва святкового сніданку — плов з м’ясом і спеціями по-середньоазійськи.



Капеланська відправа на передовій не така тривала, як у храмі на мирній території. Духівник благословляє їжу і вітає воїнів із Христовим Воскресінням. Бажає, аби всі були здорові, дієздатні і дочекалися такими нової Пасхи. Далі солдати розділяють спільну страву за одним столом.



Солдат-піхотинець Василь родом з Волині. Чоловікові 54 роки. Він розповідає, що за великоднім столом за традицією першими споживають продукти, що освячені в церкві. Їх ділить старший за віком. Тож і в армійській їдальні захисники дотримуються традиційного канону — паску розділяє та роздає найстарший. А ще хлопці стукають крашанками, вітаючи один одного з Христовим Воскресінням.







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