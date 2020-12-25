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Луцький студент став найкращим штукатуром України. ВІДЕО

Луцький студент став найкращим штукатуром України. ВІДЕО
Найкращим в Україні у конкурсі фахової майстерності з професії "Штукатур" став учень Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури, дев’ятнадцятирічний Ілля Стрілецький.

У рамках конкурсу хлопець штукатурив стіну декоративною сумішшю у фактурі "короїд" та виконав усі теоретичні завдання, - повідомляє Суспільне.

Роботу Іллі Стрілецького журі Всеукраїнського конкурсу визнало найкращою. Змагання з-поміж 22 учасників відбувалося онлайн. Стіну, площею понад чотири метри квадратних, заштукатурив за майже 50 хвилин.

Зі слів Іллі, попри хвилювання, з практичним завданням впорався у чотири рази швидше, ніж виділялося часу за умовами конкурсу. Також на відмінно склав тести з технології штукатурних робіт, електротехніки будівництва, креслення і охорони праці.

Одна з викладачок студента, майстер виробничого навчання Тетяна Ткаченко каже, у журі конкурсу були високі вимоги до культури виконання. Звертали увагу на інструменти та чистоту робочого місця.

Ілля зараз навчається на п’ятому курсі за спеціальністю "Будівництво і цивільна інженерія". Вступив до училища після дев’ятого класу. Вчився і готувався до конкурсу майже два роки. Професію обрав завдяки рідним. Мама та брат студента теж будівельники.

Зі слів директора училища Володимира Шмігеля, Ілля пройшов довгий шлях до перемоги, спершу здобув першість на рівні навчального закладу, згодом переміг у обласному конкурсі.

Ілля Стрілецький каже: задоволений професією, яку обрав. Зараз проходить практику. Його вміння, говорить, у майбутньому дозволять мати гарний дохід.


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Теги: Волинь, Луцьк, конкурс
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Коментарі 1
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Одне з небагатьох училищ де справді навчають.
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