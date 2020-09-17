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У Володимирі шукають водія, який «цокнув» припарковане авто і втік

У Володимирі шукають водія, який «цокнув» припарковане авто і втік
У Володимирі-Волинському шукають свідків та винуватця аварії, який втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.

"Можливо хтось став свідком ДТП по вулиці Карбишева 2, 02.05.2021 з 14:00 по 16:00. У припарковане Audi A4 темно синього кольору в’їхав невідомий і втік з місця аварії", - пишуть власники "побитого" авто.

Тих, хто володіє будь-якою інформацію про ДТП просять зателефонувати за номером 0936404010.

У Володимирі шукають водія, який «цокнув» припарковане авто і втік

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Теги: Володимир-Волинський, ДТП, втікач
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