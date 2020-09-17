У Володимирі шукають водія, який «цокнув» припарковане авто і втік

У Володимирі-Волинському шукають свідків та винуватця аварії, який втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці."Можливо хтось став свідком ДТП по вулиці Карбишева 2, 02.05.2021 з 14:00 по 16:00. У припарковане Audi A4 темно синього кольору в’їхав невідомий і втік з місця аварії", - пишуть власники "побитого" авто.Тих, хто володіє будь-якою інформацію про ДТП просять зателефонувати за номером 0936404010.