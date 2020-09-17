У Володимирі шукають водія, який «цокнув» припарковане авто і втік
Сьогодні, 21:35
У Володимирі-Волинському шукають свідків та винуватця аварії, який втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.
Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.
"Можливо хтось став свідком ДТП по вулиці Карбишева 2, 02.05.2021 з 14:00 по 16:00. У припарковане Audi A4 темно синього кольору в’їхав невідомий і втік з місця аварії", - пишуть власники "побитого" авто.
Тих, хто володіє будь-якою інформацію про ДТП просять зателефонувати за номером 0936404010.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.
"Можливо хтось став свідком ДТП по вулиці Карбишева 2, 02.05.2021 з 14:00 по 16:00. У припарковане Audi A4 темно синього кольору в’їхав невідомий і втік з місця аварії", - пишуть власники "побитого" авто.
Тих, хто володіє будь-якою інформацію про ДТП просять зателефонувати за номером 0936404010.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Володимирі шукають водія, який «цокнув» припарковане авто і втік
Сьогодні, 21:35
У Ківерцях судили чоловіка, який вкрав випрані штани
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцькому прикордонному загоні працює 30 подружніх пар
Сьогодні, 19:18
На Великдень у волинському селі горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 18:37