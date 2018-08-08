Юні волиняни стали чемпіноми України з кікбоксингу
Сьогодні, 02:16
Назар Ходаковський і Олександр Василюк вибороли перемоги у своїй категорії на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей.
Про це йдеться на сторінках районної газети "Полісся".
Змагання відбулися наприкінці минулого тижня у Броварах. Назар став «золотим» призером серед старших юнаків у ваговій категорії 51 кг.
Нагадаємо, юнак займається у Любешівському дитячо-молодіжному спортклубі “УДАР”. І тренує його Созон Смаль. До речі, на цьому чемпіонаті здобули перемогу й інші його вихованці. Олександр Василюк, учень В’язівненського ліцею, як і Назар, посів перше місце. Тарас Марчик із Любешова виборов «срібло», а Артем Михалик здобув ІV місце.
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Про це йдеться на сторінках районної газети "Полісся".
Змагання відбулися наприкінці минулого тижня у Броварах. Назар став «золотим» призером серед старших юнаків у ваговій категорії 51 кг.
Нагадаємо, юнак займається у Любешівському дитячо-молодіжному спортклубі “УДАР”. І тренує його Созон Смаль. До речі, на цьому чемпіонаті здобули перемогу й інші його вихованці. Олександр Василюк, учень В’язівненського ліцею, як і Назар, посів перше місце. Тарас Марчик із Любешова виборов «срібло», а Артем Михалик здобув ІV місце.
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