У волинському селищі пенсіонери займаються скандинавською ходьбою. ВІДЕО





Моду на скандинавську ходьбу у селищі започаткувала Людмила Футала. Ходити з палицями, розказує жінка, розпочала шість років тому. Дізналася про цей вид спорту з телебачення, - повідомляє



Головне у цьому виді спорту, каже Людмила Футала, – підбір спеціальних палиць: "Треба знати свій зріст, помножити на коефіцієнт 0, 68 і це вийде довжина палиці, яка вам потрібна. Щоб утворився прямий кут".



У групі 18 пенсіонерок. Команда однодумців зібралася швидко. Кожна, крім скандинавської ходьби, має й інше хобі. Більшість співають, вишивають та малюють.



Іноді заняття з ходьби проводять також у місцевому парку чи лісі. Пенсіонерки розповідають, вже звикли до зацікавлених поглядів.



79-річна Олександра Колбасюк на стадіоні долає не більше чотирьох кіл. Пенсіонерка два роки тому пошкодила хребет. Це, каже, спонукало після лікування до фізичної реабілітації.



"Мене через рік після операції почало гнути і я ходила зігнута. Я повільно ходжу, швидко не можу і відчуваю, що після скандинавської ходьби можу ходити трошки прямо", – розповідає одна з найстарших учасниць групи.



Лідії Шум – за 70. Каже – з початком занять скандинавською ходьбою її погляди на життя кардинально змінилися.



"Той, хто хоче скоріше піти з цього світу бере миску смачної їжі, зручно вмощується на дивані і сидить біля телевізора, а той, хто хоче у цьому віці бути активним, бере і займається будь-яким спортом", – розповідає турійчанка.



Повне відео:







Медичка Ольга Вдовиченко розповіла Суспільному, що скандинавська ходьба з палицями допомагає оздоровити весь організм, адже під час руху залучені 80 % усіх м'язів. Зі слів лікарки, завдяки таким заняттям можна уникнути застою крові та артрозу.



Пенсіонерки кажуть, долучитися до занять можуть усі охочі, головне – бажання, мотивація та відсутність ліні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонерки з Турійська півтора року практикують скандинавську ходьбу. Щодня жінки віком від 65 до 80 років, тренуються на місцевому стадіоні.Моду на скандинавську ходьбу у селищі започаткувала Людмила Футала. Ходити з палицями, розказує жінка, розпочала шість років тому. Дізналася про цей вид спорту з телебачення, - повідомляє Суспільне Головне у цьому виді спорту, каже Людмила Футала, – підбір спеціальних палиць: "Треба знати свій зріст, помножити на коефіцієнт 0, 68 і це вийде довжина палиці, яка вам потрібна. Щоб утворився прямий кут".У групі 18 пенсіонерок. Команда однодумців зібралася швидко. Кожна, крім скандинавської ходьби, має й інше хобі. Більшість співають, вишивають та малюють.Іноді заняття з ходьби проводять також у місцевому парку чи лісі. Пенсіонерки розповідають, вже звикли до зацікавлених поглядів.79-річна Олександра Колбасюк на стадіоні долає не більше чотирьох кіл. Пенсіонерка два роки тому пошкодила хребет. Це, каже, спонукало після лікування до фізичної реабілітації."Мене через рік після операції почало гнути і я ходила зігнута. Я повільно ходжу, швидко не можу і відчуваю, що після скандинавської ходьби можу ходити трошки прямо", – розповідає одна з найстарших учасниць групи.Лідії Шум – за 70. Каже – з початком занять скандинавською ходьбою її погляди на життя кардинально змінилися."Той, хто хоче скоріше піти з цього світу бере миску смачної їжі, зручно вмощується на дивані і сидить біля телевізора, а той, хто хоче у цьому віці бути активним, бере і займається будь-яким спортом", – розповідає турійчанка.Повне відео:Медичка Ольга Вдовиченко розповіла Суспільному, що скандинавська ходьба з палицями допомагає оздоровити весь організм, адже під час руху залучені 80 % усіх м'язів. Зі слів лікарки, завдяки таким заняттям можна уникнути застою крові та артрозу.Пенсіонерки кажуть, долучитися до занять можуть усі охочі, головне – бажання, мотивація та відсутність ліні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію