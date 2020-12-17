На Волині три ліцеї та гімназія шукають директора





Про це йдеться на



Конкурс відбудеться з 10 по 20 червня в приміщені гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: м. Рожище, вул. Грушевського, 27.



Про конкурс на вакансії, основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці, вимоги до них читайте ТУТ.



Документи для участі в конкурсі надсилати на електронну пошту

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