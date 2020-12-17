На Волині три ліцеї та гімназія шукають директора
Сьогодні, 07:31
Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради оголосив конкурс на посаду директора у Пожарківську гімназію, Дубищенський ліцей, Рожищенські ліцеї №2 і №3.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської громади.
Конкурс відбудеться з 10 по 20 червня в приміщені гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: м. Рожище, вул. Грушевського, 27.
Про конкурс на вакансії, основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці, вимоги до них читайте ТУТ.
Документи для участі в конкурсі надсилати на електронну пошту [email protected], детальну інформацію надає Масюк Василь Сергійович за номер телефону +380682330934.
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Про це йдеться на сайті Рожищенської міської громади.
Конкурс відбудеться з 10 по 20 червня в приміщені гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: м. Рожище, вул. Грушевського, 27.
Про конкурс на вакансії, основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці, вимоги до них читайте ТУТ.
Документи для участі в конкурсі надсилати на електронну пошту [email protected], детальну інформацію надає Масюк Василь Сергійович за номер телефону +380682330934.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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