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На Волині три ліцеї та гімназія шукають директора

На Волині три ліцеї та гімназія шукають директора
Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради оголосив конкурс на посаду директора у Пожарківську гімназію, Дубищенський ліцей, Рожищенські ліцеї №2 і №3.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської громади.

Конкурс відбудеться з 10 по 20 червня в приміщені гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: м. Рожище, вул. Грушевського, 27.

Про конкурс на вакансії, основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці, вимоги до них читайте ТУТ.

Документи для участі в конкурсі надсилати на електронну пошту [email protected], детальну інформацію надає Масюк Василь Сергійович за номер телефону +380682330934.

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Теги: Волинь, освіта
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