У Білорусі жінку оштрафували за шкарпетки «неправильного» кольору
02 травень, 23:38
Суд оштрафував мешканку Мінська на 2320 білоруських рублів за носіння червоно-білих шкарпеток, які, на думку білоруських правоохоронців, нагадують біло-червоно-білий прапор протестувальників.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на білоруський портал TUT.by.
Мешканка білоруської столиці Наталія Сивцова-Седушкіна розповіла, що силовики зупинили її, тому що на ній були шкарпетки "не того кольору". Вона зазначила, що її "підняли та понесли за кінотеатр – туди, де стояли автозаки".
"Напевно, я дійсно була досить помітною: білі куртка і кросівки, сині укорочені джинси й білі шкарпетки з червоною смугою виробництва Mark Formelle, які були видні наполовину. Але хіба це порушення? Я спокійно йшла, нікому не заважала і нікого не чіпала", – каже Наталя.
Її доставили до відділку міліції, де протримали не більше трьох годин. На жінку склали адміністративний протокол. Згодом суд визнав її винною в адміністративному правопорушенні та призначив штраф у розмірі 80 базових величин – 2030 білоруських рублів (майже 22 тисячі гривень – ред.). Крім того, Наталя має виплатити ще один штраф за те, що зав’язала на балконі своєї квартири червоні та білі стрічки.
"Тепер я винна 4350 рублів. Таких грошей на погашення штрафу у мене немає, я хочу працювати, але відкласти запаси можливості немає. Намагалася оскаржити рішення суду по стрічках – його залишили в силі. Тепер будемо намагатися оскаржити рішення по шкарпетках", – говорить жінка.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на білоруський портал TUT.by.
Мешканка білоруської столиці Наталія Сивцова-Седушкіна розповіла, що силовики зупинили її, тому що на ній були шкарпетки "не того кольору". Вона зазначила, що її "підняли та понесли за кінотеатр – туди, де стояли автозаки".
"Напевно, я дійсно була досить помітною: білі куртка і кросівки, сині укорочені джинси й білі шкарпетки з червоною смугою виробництва Mark Formelle, які були видні наполовину. Але хіба це порушення? Я спокійно йшла, нікому не заважала і нікого не чіпала", – каже Наталя.
Її доставили до відділку міліції, де протримали не більше трьох годин. На жінку склали адміністративний протокол. Згодом суд визнав її винною в адміністративному правопорушенні та призначив штраф у розмірі 80 базових величин – 2030 білоруських рублів (майже 22 тисячі гривень – ред.). Крім того, Наталя має виплатити ще один штраф за те, що зав’язала на балконі своєї квартири червоні та білі стрічки.
"Тепер я винна 4350 рублів. Таких грошей на погашення штрафу у мене немає, я хочу працювати, але відкласти запаси можливості немає. Намагалася оскаржити рішення суду по стрічках – його залишили в силі. Тепер будемо намагатися оскаржити рішення по шкарпетках", – говорить жінка.
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