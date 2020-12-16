На новий ліфт у луцькій поліклініці витратять понад 1,5 мільйона





Комунальне підприємство вже оголосило відкриті торги на платформі Prozorro для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 5 травня, коли й розпочнеться аукціон, - пише



Очікувана вартість робіт становить 1 547 932 гривні.



Капітальний ремонт включатиме демонтаж пасажирського ліфта вантажопідйомністю 630 кілограмів, заміну системи диспетчеризації, монтаж нового ліфта з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці, будівельні роботи, зокрема заміну дверей, наличників, монтаж металоконструкцій, фарбування поверхонь, улаштування бетонного покриття, монтаж автоматичного сповіщувача, вогнезахист матеріалу, пусконалагоджувальні роботи тощо.



Усі роботи мають виконати до 30 серпня 2021 року.



Нормативний термін експлуатації нового ліфта – 25 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому центрі первинної медичної допомоги, що на проспекті Волі, 66а, проведуть капітальний ремонт із заміною ліфта.Комунальне підприємство вже оголосило відкриті торги на платформі Prozorro для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 5 травня, коли й розпочнеться аукціон, - пише ІА Волинські новини. Очікувана вартість робіт становить 1 547 932 гривні.Капітальний ремонт включатиме демонтаж пасажирського ліфта вантажопідйомністю 630 кілограмів, заміну системи диспетчеризації, монтаж нового ліфта з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці, будівельні роботи, зокрема заміну дверей, наличників, монтаж металоконструкцій, фарбування поверхонь, улаштування бетонного покриття, монтаж автоматичного сповіщувача, вогнезахист матеріалу, пусконалагоджувальні роботи тощо.Усі роботи мають виконати до 30 серпня 2021 року.Нормативний термін експлуатації нового ліфта – 25 років.

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