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7 причин, через які не беруть на роботу

7 причин, через які не беруть на роботу
Перш ніж отримати роботу, працівникам доводиться проходити телефонні інтерв'ю, співбесіди, випробувальний термін. Компанії зазвичай ретельно відбирають претендентів.

Рекрутери назвали 7 поширених причин відмов у працевлаштуванні, - пише "Газета ua".

Працівник має завищені запити

Людина може мати чудове резюме та рекомендації, бути професіоналом з чималим досвідом, але тривалий час не може знайти роботу. Одна з причин – завищені очікування та запити до роботодавця, повідомляє rabota.ua. Такі кандидати мають претензії навіть до незначних нюансів - наприклад, офіс компанії розташований не в центрі. Люблять порівнювати потенційного роботодавця з попереднім.

Людина постійно спізнюється

Кандидата, який спізнюється на співбесіду, в перший робочий день чи місяць сприймають несерйозно. Можуть розцінити як такого, що незацікавлений у посаді.

Помилки в резюме

Перше знайомство кандидата з рекрутером відбувається через резюме. Саме воно є обличчям працівника, його візитівкою. Помилки, складні та незрозумілі формулювання, недостатня кількість інформації або її надлишок, відверті фото говорять про те, наскільки серйозно кандидат ставиться до пошуку роботи.

На всі руки майстер

Потрібно максимально конкретно визначитися з посадою, яка цікавить, та саме її вказати в резюме. Наприклад, якщо ви – перекладач, зазначайте, що шукаєте роботу перекладача. Писати через кому суміжні посади не потрібно. У рекрутера можуть виникнути питання щодо того, наскільки якісно ви зможете виконувати роботу, беручись за все й одразу.

Часто змінюєте роботу

Звертають увагу на тривалість роботи кандидата у попередніх роботодавців. Якщо людина не затримується в компанії довше року, це викликає побоювання та запитання. Адже на новачка компанія витрачає час та гроші – адаптує, навчає. Тому роботодавці зацікавлені, щоб новий співробітник був налаштований на тривалу співпрацю.

Кандидат на посаду бреше

Приховування інформації та обман на співбесіді є однією з причин відмови. Краще одразу зізнатися, що вас наприклад звільнили з попередньої роботи через конфлікт з керівником.

Токсична людина

Такі працівники постійно поширюють плітки про колег, неправдиву інформацію, критикуєте всіх і все, невдоволені графіком, умовами роботи, зарплатою, тощо. Роботодавці не зацікавлені тримати токсичних працівників у колективі.

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Теги: працевлаштування, поради
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