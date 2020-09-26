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На Харківщині дитині петардою відірвало два пальці

На Харківщині дитині петардою відірвало два пальці
Унаслідок необережного поводження з петардою в Харківській області постраждала дитина.

Про це у Фейсбуці повідомляє Харківська обласна дитяча лікарня №1, передає Укрінформ.

«У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Медики додали, що про цей випадок поінформували поліцію.

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Теги: Харківщина, трагедія
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