На Харківщині дитині петардою відірвало два пальці
Сьогодні, 00:15
Унаслідок необережного поводження з петардою в Харківській області постраждала дитина.
Про це у Фейсбуці повідомляє Харківська обласна дитяча лікарня №1, передає Укрінформ.
«У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.
Медики додали, що про цей випадок поінформували поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Фейсбуці повідомляє Харківська обласна дитяча лікарня №1, передає Укрінформ.
«У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.
Медики додали, що про цей випадок поінформували поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Харківщині дитині петардою відірвало два пальці
Сьогодні, 00:15
3 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Білорусі жінку оштрафували за шкарпетки «неправильного» кольору
02 травень, 23:38
На новий ліфт у луцькій поліклініці витратять понад 1,5 мільйона
02 травень, 22:57
Луцький студент став найкращим штукатуром України. ВІДЕО
02 травень, 22:16