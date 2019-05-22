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У «волинському» храмі у Волновасі записали «Молитву за Україну». ВІДЕО

У «волинському» храмі у Волновасі записали «Молитву за Україну». ВІДЕО
Напередодні Великодня на сторінці священника Макарія Дядюся з’явилося відео «Молитви за Україну», відомої як духовний гімн України. Його записали у Святого Миколая Чудотворця, де святий отець є настоятелем.

Оригінально та чуттєво із найбільшим християнським святом вірян привітали з Волновахи, - повідомляє Перший.

Благочинний Волноваського округу ігумен Макарій Дядюсь та ансамбль «Gold Ar» місцевого творчого центру молоді записали відео «Молитви за Україну» (вона також відома під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» (музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського)).

Зйомки відбулися у місцевому храмі Святителя Миколая у місті Волновасі, де отець Макарій є настоятелем.




Власне, храм збудували на добровільні пожертви мешканців Волині (основна частина від потреби у кілька мільйонів гривень) та інших регіонів України у пам'ять про перших жертв російської агресії, бійців 51 окремої механізованої бригади (ОМБр), та всіх полеглих захисників нашої незалежності та для пошанування живих воїнів. Його урочисте відкриття відбулося три роки тому, у травні.

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Теги: Волноваха, Луцьк
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