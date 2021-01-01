Повідомили, скільки заражених коронавірусом українців виявили за останню добу

2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 3 травня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1591 особа;летальних випадків – 154;одужало – 5 550 осіб;здійснили тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 085 938 осіб;одужало – 1 681 815 осіб;летальних випадків – 44 750;провели ПЛР-тестувань – 9 487 141.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 95 випадків;Вінницька область – 64 випадки;Волинська область – 108 випадків;Дніпропетровська область – 360 випадків;Донецька область – 202 випадки;Житомирська область – 135 випадків;Закарпатська область – 4 випадки;Запорізька область – 103 випадки;Івано-Франківська область – 38 випадків;Київська область – 74 випадки;Кіровоградська область – 116 випадків;Луганська область – 28 випадків;Львівська область – 94 випадки;Миколаївська область – 81 випадок;Одеська область – 143 випадки;Полтавська область – 104 випадки;Рівненська область – 62 випадки;Сумська область – 231 випадок;Тернопільська область – 120 випадків;Харківська область – 164 випадки;Херсонська область – 46 випадків;Хмельницька область – 30 випадків;Черкаська область – 233 випадки;Чернівецька область – 61 випадок;Чернігівська область – 62 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.