Повідомили, скільки заражених коронавірусом українців виявили за останню добу
Сьогодні, 09:10
2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 3 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1591 особа;
летальних випадків – 154;
одужало – 5 550 осіб;
здійснили тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 085 938 осіб;
одужало – 1 681 815 осіб;
летальних випадків – 44 750;
провели ПЛР-тестувань – 9 487 141.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.
755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 360 випадків;
Донецька область – 202 випадки;
Житомирська область – 135 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 103 випадки;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 74 випадки;
Кіровоградська область – 116 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 94 випадки;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 231 випадок;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 46 випадків;
Хмельницька область – 30 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 62 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 3 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1591 особа;
летальних випадків – 154;
одужало – 5 550 осіб;
здійснили тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 085 938 осіб;
одужало – 1 681 815 осіб;
летальних випадків – 44 750;
провели ПЛР-тестувань – 9 487 141.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.
755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 360 випадків;
Донецька область – 202 випадки;
Житомирська область – 135 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 103 випадки;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 74 випадки;
Кіровоградська область – 116 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 94 випадки;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 231 випадок;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 46 випадків;
Хмельницька область – 30 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 62 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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