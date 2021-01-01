вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених коронавірусом українців виявили за останню добу

Повідомили, скільки заражених коронавірусом українців виявили за останню добу
2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 3 травня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1591 особа;
летальних випадків – 154;
одужало – 5 550 осіб;
здійснили тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 085 938 осіб;
одужало – 1 681 815 осіб;
летальних випадків – 44 750;
провели ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.

755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 360 випадків;
Донецька область – 202 випадки;
Житомирська область – 135 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 103 випадки;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 74 випадки;
Кіровоградська область – 116 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 94 випадки;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 231 випадок;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 46 випадків;
Хмельницька область – 30 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 62 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У «червоній» зоні карантину залишаються 7 областей
02 травень, 11:15
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
02 травень, 08:55
Одужало понад 400 людей, а захворіло – 263: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
30 квітень, 09:21
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
30 квітень, 08:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Зник хлопець з Волині: тривають пошуки
Сьогодні, 09:40
Повідомили, скільки заражених коронавірусом українців виявили за останню добу
Сьогодні, 09:10
У волинському селищі пенсіонери займаються скандинавською ходьбою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
На Волині три ліцеї та гімназія шукають директора
Сьогодні, 07:31
На Харківщині священник полив прихожан з відра. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
Схожі новини
Де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу Де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу
02 травень, 09:50
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
02 травень, 08:55
За добу на Волині – 185 нових захворювання на COVID-19: найбільше у Луцьку За добу на Волині – 185 нових захворювання на COVID-19: найбільше у Луцьку
01 травень, 10:05
Одужало понад 400 людей, а захворіло – 263: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Одужало понад 400 людей, а захворіло – 263: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
30 квітень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
02 травень, 08:17
 1
Зник хлопець з Волині: тривають пошуки
Сьогодні, 09:40
 0
Повідомили, скільки заражених коронавірусом українців виявили за останню добу
Сьогодні, 09:10
 0
У волинському селищі пенсіонери займаються скандинавською ходьбою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
На Волині три ліцеї та гімназія шукають директора
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8