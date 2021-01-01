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Зник хлопець з Волині: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО

Зник хлопець з Волині: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО
Камінь-Каширський районний відділ поліції встановлює місцезнаходження Юцика Миколи Юрійовича, 1992 року народження, жителя села Раків Ліс.

Про це поліцейські повідомили на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Інформують, що хлопець пішов з дому 1 травня цього року приблизно о 10 годині у місто Камінь-Каширський та дотепер не повернувся.

Додають, що він схильний до вживання алкоголю, може втрачати пам'ять.

Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження цієї людини, просять повідомити до Камінь-Каширського РВП за телефоном 050-484-5341 або на лінію 102.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 13 годину 3 травня зниклого знайшли. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: Микола Юцик, розшук, Раків Ліс
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