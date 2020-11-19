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У Луцьку спіймали та відсторонили від кермування водія BMW, який напідпитку «підрізав» інші авто

У Луцьку спіймали та відсторонили від кермування водія BMW, який напідпитку «підрізав» інші авто
Днями на лінію 102 надійшла інформація від заявниці, яка повідомила, що під час руху на проспекті Волі, керманич "підрізає" її автомобіль Peugeot, здійснює обгін та перешкоджає руху попереду, чим створює аварійну ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що патрульні одразу направилися за вказаною вулицею, де виявили автомобіль BMW 520, який зупинили. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

41-річному чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння.

Керманич пройшов огляд у закладі охорони здоров'я, де висновок лікаря показав, що він керував автомобілем в стані сп'яніння.

На нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія. Рішення у цій справі прийматиме суд.

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Теги: BMW
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Коментарі 1
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Допоможіть вплинути на ганебну поведінку психічно хворої жінки,яка ходить по вул. Л.Українки в Луцьку і всіх матюкає страшним криком. Лякає малих дітей.І це продовжується роками.
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