На Великдень двоє підлітків на Волині потрапили до лікарень з алкогольними отруєннями
Сьогодні, 11:00
На Волині двох дітей госпіталізували з алкогольним отруєнням.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські Новини".
Так, 2 травня п'яний 14-річний лучанин потрапив в обласну дитячу лікарню. Окрім цього, у хлопця діагностували забої.
Схожий випадок трапився у ніч проти 3 травня. 15-річну жительку села Голядин Шацького району госпіталізували з алкогольним отруєнням до лікарні.
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Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські Новини".
Так, 2 травня п'яний 14-річний лучанин потрапив в обласну дитячу лікарню. Окрім цього, у хлопця діагностували забої.
Схожий випадок трапився у ніч проти 3 травня. 15-річну жительку села Голядин Шацького району госпіталізували з алкогольним отруєнням до лікарні.
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