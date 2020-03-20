На Великдень двоє підлітків на Волині потрапили до лікарень з алкогольними отруєннями





Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "



Так, 2 травня п'яний 14-річний лучанин потрапив в обласну дитячу лікарню. Окрім цього, у хлопця діагностували забої.



Схожий випадок трапився у ніч проти 3 травня. 15-річну жительку села Голядин Шацького району госпіталізували з алкогольним отруєнням до лікарні.

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