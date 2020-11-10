У селі на Волині п'ятеро людей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 11:20
У селі Колодії, що на Маневиччині, п'ятеро людей отруїлися чадним газом. Дитину та молоду жінку госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався 1 травня. Через отруєння чадним газом потрапили до лікарні 9-річна дівчинка та 27-річна жінка. Окрім цього, ще троє людей, серед яких двоє чоловіків, 24 і 27 років, і 45-річна жінка, відмовилися від госпіталізації.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався 1 травня. Через отруєння чадним газом потрапили до лікарні 9-річна дівчинка та 27-річна жінка. Окрім цього, ще троє людей, серед яких двоє чоловіків, 24 і 27 років, і 45-річна жінка, відмовилися від госпіталізації.
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