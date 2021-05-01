Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам





Про це йдеться у повідомленні комісії, оприлюдненому 3 травня, повідомляє "



"Комісія пропонує дозволити в'їзд в ЄС з несуттєвих причин не тільки для всіх осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але і для всіх людей, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної в ЄС", - йдеться у повідомленні Європейської комісії.



Дозвіл може бути поширений також на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.



Держави-члени можуть дозволити в'їзд в ЄС тим людям, які отримали, принаймні, за 14 днів до прибуття, рекомендовану дозу вакцини, схвалену в ЄС.



Діти, виключені з процесу вакцинації, повинні мати можливість подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до місця прибуття.



Крім того, Комісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків COVID-19, який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки. Пропозиція полягає у збільшенні порогового значення 14-денного сукупного показника повідомлень про випадки захворювання на COVID-19 з 25 до 100. Це залишається значно нижчим від поточного середнього показника в ЄС, який становить понад 420.



Ця зміна повинна дозволити Раді ЄС розширити список країн, з яких дозволені другорядні поїздки, незалежно від статусу вакцинації мандрівників.



Водночас Єврокомісія реагує на поширення нових варіантів коронавірусу. Вона пропонує новий механізм "аварійного гальма", який повинен бути скоординований на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів в ЄС. Коли епідеміологічна ситуація в країні, яка не входить в ЄС, швидко погіршується і, зокрема, якщо виявляється варіант, що викликає занепокоєння, держава-член може терміново призупинити в'їзд громадян-не членів ЄС, які проживають в такій країні.



Тепер Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії.



Важливо, що Єврокомісія може лише давати рекомендації в сфері перетину кордонів. Держави-члени визначають правила в’їзду самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.Про це йдеться у повідомленні комісії, оприлюдненому 3 травня, повідомляє " Європейська правда "."Комісія пропонує дозволити в'їзд в ЄС з несуттєвих причин не тільки для всіх осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але і для всіх людей, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної в ЄС", - йдеться у повідомленні Європейської комісії.Дозвіл може бути поширений також на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.Держави-члени можуть дозволити в'їзд в ЄС тим людям, які отримали, принаймні, за 14 днів до прибуття, рекомендовану дозу вакцини, схвалену в ЄС.Діти, виключені з процесу вакцинації, повинні мати можливість подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до місця прибуття.Крім того, Комісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків COVID-19, який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки. Пропозиція полягає у збільшенні порогового значення 14-денного сукупного показника повідомлень про випадки захворювання на COVID-19 з 25 до 100. Це залишається значно нижчим від поточного середнього показника в ЄС, який становить понад 420.Ця зміна повинна дозволити Раді ЄС розширити список країн, з яких дозволені другорядні поїздки, незалежно від статусу вакцинації мандрівників.Водночас Єврокомісія реагує на поширення нових варіантів коронавірусу. Вона пропонує новий механізм "аварійного гальма", який повинен бути скоординований на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів в ЄС. Коли епідеміологічна ситуація в країні, яка не входить в ЄС, швидко погіршується і, зокрема, якщо виявляється варіант, що викликає занепокоєння, держава-член може терміново призупинити в'їзд громадян-не членів ЄС, які проживають в такій країні.Тепер Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії.Важливо, що Єврокомісія може лише давати рекомендації в сфері перетину кордонів. Держави-члени визначають правила в’їзду самостійно.

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