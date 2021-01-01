«У зв’язку із напруженою обстановкою в Україні»: мер Луцька дав вказівку перевірити захисні споруди
Сьогодні, 17:46
Луцький міський голова Ігор Поліщук розпорядився провести огляд захисних споруд цивільного захисту на території Луцької міської територіальної громади.
Про це йдеться у розпорядженні очільника громади.
Як йдеться у документі, захисні споруди перевірятимуть «з метою визначення стану готовності захисних споруд цивільного захисту до прийняття населення, у зв'язку із напруженою обстановкою в Україні».
Огляд захисних споруд сдійснюватиме управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з Луцьким міськрайонним відділом управління ДСНС України у Волинській області.
Керівники комунальних підприємств, установ, закладів міста, а також організацій та підприємств незалежно від форм власності, на балансі яких перебувають захисні споруди цивільного захисту, повинні сприяти в проведені огляду.
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Про це йдеться у розпорядженні очільника громади.
Як йдеться у документі, захисні споруди перевірятимуть «з метою визначення стану готовності захисних споруд цивільного захисту до прийняття населення, у зв'язку із напруженою обстановкою в Україні».
Огляд захисних споруд сдійснюватиме управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з Луцьким міськрайонним відділом управління ДСНС України у Волинській області.
Керівники комунальних підприємств, установ, закладів міста, а також організацій та підприємств незалежно від форм власності, на балансі яких перебувають захисні споруди цивільного захисту, повинні сприяти в проведені огляду.
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