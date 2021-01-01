На Волині під час руху загорівся автомобіль





Відео пожежі опублікували у соцмережах.



Подію Інформаційному агентству Володимир Нестеров.



Інцидент трапився 2 травня. Під час руху загорівся автомобіль Volkswagen Golf, 1992 року випуску. О 21:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Рятувальники прибули на місце події о 21:43. Загоряння вдалося локалізувати за 4 хвилини. Повністю загасили автівку о 22:00.



Вогонь знищив двигун, всі вікна, салон, лако-фарбове покриття автомобіля.



Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.



На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

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