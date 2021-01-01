На Волині під час руху загорівся автомобіль
Сьогодні, 14:55
Поблизу села Нужель Ковельської територіальної громади під час руху загорівся Volkswagen Golf.
Відео пожежі опублікували у соцмережах.
Подію Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердив речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
Інцидент трапився 2 травня. Під час руху загорівся автомобіль Volkswagen Golf, 1992 року випуску. О 21:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Рятувальники прибули на місце події о 21:43. Загоряння вдалося локалізувати за 4 хвилини. Повністю загасили автівку о 22:00.
Вогонь знищив двигун, всі вікна, салон, лако-фарбове покриття автомобіля.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.
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Відео пожежі опублікували у соцмережах.
Подію Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердив речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
Інцидент трапився 2 травня. Під час руху загорівся автомобіль Volkswagen Golf, 1992 року випуску. О 21:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Рятувальники прибули на місце події о 21:43. Загоряння вдалося локалізувати за 4 хвилини. Повністю загасили автівку о 22:00.
Вогонь знищив двигун, всі вікна, салон, лако-фарбове покриття автомобіля.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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