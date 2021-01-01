вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині під час руху загорівся автомобіль

На Волині під час руху загорівся автомобіль
Поблизу села Нужель Ковельської територіальної громади під час руху загорівся Volkswagen Golf.

Відео пожежі опублікували у соцмережах.

Подію Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердив речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Інцидент трапився 2 травня. Під час руху загорівся автомобіль Volkswagen Golf, 1992 року випуску. О 21:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Рятувальники прибули на місце події о 21:43. Загоряння вдалося локалізувати за 4 хвилини. Повністю загасили автівку о 22:00.

Вогонь знищив двигун, всі вікна, салон, лако-фарбове покриття автомобіля.

Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Volkswagen Golf, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Звернення за візою: Генконсульство Польщі у Луцьку відновлює прийом громадян з 5 травня
Сьогодні, 15:47
На Волині під час руху загорівся автомобіль
Сьогодні, 14:55
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
Сьогодні, 14:00
Знайшли зниклого перед Великоднем хлопця з Волині
Сьогодні, 13:08
У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
На Великдень у волинському селі горів житловий будинок. ФОТО На Великдень у волинському селі горів житловий будинок. ФОТО
02 травень, 18:37
Пожежа залишила без житла: сім'я з волинського села потребує допомоги Пожежа залишила без житла: сім'я з волинського села потребує допомоги
30 квітень, 08:19
У Луцьку горів мікроавтобус У Луцьку горів мікроавтобус
29 квітень, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
02 травень, 08:17
 1
Звернення за візою: Генконсульство Польщі у Луцьку відновлює прийом громадян з 5 травня
Сьогодні, 15:47
 0
На Волині під час руху загорівся автомобіль
Сьогодні, 14:55
 0
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
Сьогодні, 14:00
 0
Знайшли зниклого перед Великоднем хлопця з Волині
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8