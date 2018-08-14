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Звернення за візою: Генконсульство Польщі у Луцьку відновлює прийом громадян з 5 травня

Звернення за візою: Генконсульство Польщі у Луцьку відновлює прийом громадян з 5 травня
Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку з 5 травня відновить прийом заявників у консульстві згідно з попередньо узгодженим графіком роботи.

Про це повідомили на офіційній сторінці консульства у фейсбуці.

Запевняють, що прийоми відбуватимуться з дотриманням заходів безпеки від поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Тож, умови звернення за візою зміняться для мешканців Волинської, Тернопільської та Рівненської областей. Адже саме ці три області включає Луцький консульський округ Генерального Консульства Республіки Польща.

Нагадаємо, що прийом громадян цією установою був призупинений 22 березня 2021 року через пандемію коронавірусу.

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Теги: консульство, Польща, прийом громадян
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