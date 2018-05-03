Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
У ніч на вівторок 4 травня в області прогнозують заморозки на поверхні ґрунту.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
В області загалом та у Луцьку зокрема на 4 травня прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Видимість 2-4 км . Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у Луцьку 2-4⁰ тепла, вдень 13-15⁰ тепла.
Загалом в області температура вночі 0-5⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰-3⁰, вдень 11-16⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
В області загалом та у Луцьку зокрема на 4 травня прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Видимість 2-4 км . Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у Луцьку 2-4⁰ тепла, вдень 13-15⁰ тепла.
Загалом в області температура вночі 0-5⁰ тепла, на поверхні грунту заморозки 0⁰-3⁰, вдень 11-16⁰ тепла.
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