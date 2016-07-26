вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині після Великодня «гріють мерцям ноги»

У селі на Волині після Великодня «гріють мерцям ноги»
На Волинському Поліссі досі є незвичайні давні звичаї. У селі Смідин колишнього Старовижівського району у післявеликодній тиждень селяни збираються на вулиці і «гріють мерцям ноги». Так робили за діда-прадіда, так роблять і тепер.

Про це пише Олена Павлюк для видання "Вісник".

Коли у Смідині з’явився такий дивний звичай – не пам’ятають навіть старожили. «Споконвіку таке було», – кажуть у селі. І розповідають, що на третій день Пасхи і до всесвітніх проводів, тобто цілий тиждень, дотримуються давньої традиції.

– У великодні дні вже стоїть гарна весняна погода. Тож коли вечоріє, збираються сусіди на вулиці біля якоїсь однієї хати. Господар виносить лавки, стільчики і всі сідають півколом. Хто йде на такий звичай, обов’язково несе кілька полінець, – розповідає колишня вчителька Надія Шевчук. – Запалюють вогнище і починають згадувати померлих родичів. Звісно ж, тільки хороше. Розповідають бувальщини з життя покійників, кумедні випадки, згадують їхні поговірки.

Кожен приносить свою пасочку і пригощає нею сусідів. Смідинці вірять, що ті, хто зібрався у цей вечір біля одного вогнища, обов’язково зустрінуться, як підуть у вічність. Пригощаючись пасочками, примовляють побажання: щоб дожити до наступного Великодня, щоб побачитися на тому світі. Вечіркують допізна. Хто тільки з пасочкою, а хто ще й зі ста грамами. Свято ж. Хлопці вогонь перескакують, але нещасних випадків не було.

– Та розмовляють не тільки про покійників. Розказують, хто скільки картоплі посадив, що посіяв. Словом, говорять про різні сільські клопоти, – каже Надія Тарасівна. – Людям хочеться відпочити, поспілкуватися, послухати. Вогнища палять на кожній вулиці. Може бути і по декілька. А коли все вигоріло, заливають жар водою, бо ж до біди недалеко.

Смідинці вірять, що на Провідному тижні душі усіх покійників спускаються на землю і збираються біля вогнища, щоб зустрітися з рідними. Дрова постійно підкидають, аби багаття не згасло. Тому цей звичай здавна називається «мерцям ноги гріти». Так було минулого року, так буде і цього, і наступного.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: покійники, звичаї, Смідин, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У селі на Волині після Великодня «гріють мерцям ноги»
Сьогодні, 20:37
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
Повідомили про рівень забруднення волинських річок та підприємства, які на це впливають
Сьогодні, 18:32
«У зв’язку із напруженою обстановкою в Україні»: мер Луцька дав вказівку перевірити захисні споруди
Сьогодні, 17:46
У Луцьку жінка віддала псевдополіцейському майже 100 тисяч гривень, а зрозумівши – знепритомніла
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Секс по-українськи: відверто про таємниці Секс по-українськи: відверто про таємниці
26 липень, 2016, 05:32
Світле Христове Воскресіння: заборони, прикмети та повір'я Світле Христове Воскресіння: заборони, прикмети та повір'я
02 травень, 09:30
Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО Волинська майстриня розповіла про традиції та символи писанок. ВІДЕО
01 травень, 07:31
Волинська господиня пече паску за давнім родинним рецептом. ВІДЕО Волинська господиня пече паску за давнім родинним рецептом. ВІДЕО
01 травень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
02 травень, 08:17
 1
У селі на Волині після Великодня «гріють мерцям ноги»
Сьогодні, 20:37
 0
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Повідомили про рівень забруднення волинських річок та підприємства, які на це впливають
Сьогодні, 18:32
 0
«У зв’язку із напруженою обстановкою в Україні»: мер Луцька дав вказівку перевірити захисні споруди
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8