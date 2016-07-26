У селі на Волині після Великодня «гріють мерцям ноги»





Про це пише Олена Павлюк для видання



Коли у Смідині з’явився такий дивний звичай – не пам’ятають навіть старожили. «Споконвіку таке було», – кажуть у селі. І розповідають, що на третій день Пасхи і до всесвітніх проводів, тобто цілий тиждень, дотримуються давньої традиції.



– У великодні дні вже стоїть гарна весняна погода. Тож коли вечоріє, збираються сусіди на вулиці біля якоїсь однієї хати. Господар виносить лавки, стільчики і всі сідають півколом. Хто йде на такий звичай, обов’язково несе кілька полінець, – розповідає колишня вчителька Надія Шевчук. – Запалюють вогнище і починають згадувати померлих родичів. Звісно ж, тільки хороше. Розповідають бувальщини з життя покійників, кумедні випадки, згадують їхні поговірки.



Кожен приносить свою пасочку і пригощає нею сусідів. Смідинці вірять, що ті, хто зібрався у цей вечір біля одного вогнища, обов’язково зустрінуться, як підуть у вічність. Пригощаючись пасочками, примовляють побажання: щоб дожити до наступного Великодня, щоб побачитися на тому світі. Вечіркують допізна. Хто тільки з пасочкою, а хто ще й зі ста грамами. Свято ж. Хлопці вогонь перескакують, але нещасних випадків не було.



– Та розмовляють не тільки про покійників. Розказують, хто скільки картоплі посадив, що посіяв. Словом, говорять про різні сільські клопоти, – каже Надія Тарасівна. – Людям хочеться відпочити, поспілкуватися, послухати. Вогнища палять на кожній вулиці. Може бути і по декілька. А коли все вигоріло, заливають жар водою, бо ж до біди недалеко.



Смідинці вірять, що на Провідному тижні душі усіх покійників спускаються на землю і збираються біля вогнища, щоб зустрітися з рідними. Дрова постійно підкидають, аби багаття не згасло. Тому цей звичай здавна називається «мерцям ноги гріти». Так було минулого року, так буде і цього, і наступного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волинському Поліссі досі є незвичайні давні звичаї. У селі Смідин колишнього Старовижівського району у післявеликодній тиждень селяни збираються на вулиці і «гріють мерцям ноги». Так робили за діда-прадіда, так роблять і тепер.Про це пишедля видання "Вісник" Коли у Смідині з’явився такий дивний звичай – не пам’ятають навіть старожили. «Споконвіку таке було», – кажуть у селі. І розповідають, що на третій день Пасхи і до всесвітніх проводів, тобто цілий тиждень, дотримуються давньої традиції.– У великодні дні вже стоїть гарна весняна погода. Тож коли вечоріє, збираються сусіди на вулиці біля якоїсь однієї хати. Господар виносить лавки, стільчики і всі сідають півколом. Хто йде на такий звичай, обов’язково несе кілька полінець, – розповідає колишня вчителька. – Запалюють вогнище і починають згадувати померлих родичів. Звісно ж, тільки хороше. Розповідають бувальщини з життя покійників, кумедні випадки, згадують їхні поговірки.Кожен приносить свою пасочку і пригощає нею сусідів. Смідинці вірять, що ті, хто зібрався у цей вечір біля одного вогнища, обов’язково зустрінуться, як підуть у вічність. Пригощаючись пасочками, примовляють побажання: щоб дожити до наступного Великодня, щоб побачитися на тому світі. Вечіркують допізна. Хто тільки з пасочкою, а хто ще й зі ста грамами. Свято ж. Хлопці вогонь перескакують, але нещасних випадків не було.– Та розмовляють не тільки про покійників. Розказують, хто скільки картоплі посадив, що посіяв. Словом, говорять про різні сільські клопоти, – каже Надія Тарасівна. – Людям хочеться відпочити, поспілкуватися, послухати. Вогнища палять на кожній вулиці. Може бути і по декілька. А коли все вигоріло, заливають жар водою, бо ж до біди недалеко.Смідинці вірять, що на Провідному тижні душі усіх покійників спускаються на землю і збираються біля вогнища, щоб зустрітися з рідними. Дрова постійно підкидають, аби багаття не згасло. Тому цей звичай здавна називається «мерцям ноги гріти». Так було минулого року, так буде і цього, і наступного.

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