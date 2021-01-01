Три неприпустимі помилки, які зіпсують смак шашликів
Сьогодні, 03:11
Смачно приготувати свинину – не так просто. Справжні майстри барбекю назвали помилки, які псують смак навіть найсвіжішого м'яса вищої якості.
На якість шашлику впливають багато чинників: маринад, різновид м'яса, вогонь. Але все це справа смаку. Розповідаємо загальні правила, яких слід дотримуватися, щоб не зіпсувати шашлик в процесі приготування. Про це пише портал maximum.fm.
Овочі на шампурі. Дивна звичка, походження якої залишається загадкою. Очевидно, що овочі доходять до готовності швидше, за м'ясо. У процесі смаження зняти овочі з шампура не вийде і, швидше за все, вони згорять, залишивши неприємний запах, який м'ясо вбере в себе. Найкраще це робити після приготування основної страви, коли зменшиться жар.
Другою проблемою експерти називають витончений маринад. У гонитві за екзотикою горе-кухарі можуть попросту зіпсувати страву. З гримучої суміші усіх на світі спецій виходить дивний, а часом небезпечний маринад. Чим більше інгредієнтів в ньому, тим гірше буде себе почувати свинина.
Багато хто насаджує м'ясо на шампури щільно, і це виглядає як кебаб з фаршу. Але для того, щоб кожен шматочок м'яса добре присмажився з усіх боків, між ними має залишатися просвіт приблизно в 0,5 см. Якщо насаджувати м'ясо на шампур щільно, воно не просмажиться на місці стиків.
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На якість шашлику впливають багато чинників: маринад, різновид м'яса, вогонь. Але все це справа смаку. Розповідаємо загальні правила, яких слід дотримуватися, щоб не зіпсувати шашлик в процесі приготування. Про це пише портал maximum.fm.
Овочі на шампурі. Дивна звичка, походження якої залишається загадкою. Очевидно, що овочі доходять до готовності швидше, за м'ясо. У процесі смаження зняти овочі з шампура не вийде і, швидше за все, вони згорять, залишивши неприємний запах, який м'ясо вбере в себе. Найкраще це робити після приготування основної страви, коли зменшиться жар.
Другою проблемою експерти називають витончений маринад. У гонитві за екзотикою горе-кухарі можуть попросту зіпсувати страву. З гримучої суміші усіх на світі спецій виходить дивний, а часом небезпечний маринад. Чим більше інгредієнтів в ньому, тим гірше буде себе почувати свинина.
Багато хто насаджує м'ясо на шампури щільно, і це виглядає як кебаб з фаршу. Але для того, щоб кожен шматочок м'яса добре присмажився з усіх боків, між ними має залишатися просвіт приблизно в 0,5 см. Якщо насаджувати м'ясо на шампур щільно, воно не просмажиться на місці стиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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