4 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.День народження сьогодні, 4 травня, відзначають лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України, ексзаступник голови Волинської облдержадміністраціїта майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наукБажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!У вівторок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!• Не можна злитись та влаштовувати сварки.• Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.• Не можна займатись важкою фізичною працею.• Не можна виходити на вулицю без потреби.• Не можна ходити вранці по росі.