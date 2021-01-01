4 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.
День народження сьогодні, 4 травня, відзначають лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька, ексзаступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець та майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наук Олег Мандзюк. Бажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!
У вівторок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна злитись та влаштовувати сварки.
• Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
• Не можна займатись важкою фізичною працею.
• Не можна виходити на вулицю без потреби.
• Не можна ходити вранці по росі.
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День народження сьогодні, 4 травня, відзначають лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька, ексзаступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець та майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наук Олег Мандзюк. Бажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!
У вівторок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна злитись та влаштовувати сварки.
• Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
• Не можна займатись важкою фізичною працею.
• Не можна виходити на вулицю без потреби.
• Не можна ходити вранці по росі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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