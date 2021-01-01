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Шокуючий обвал: на дорозі Луцьк-Львів «втомився» міст.ФОТО,ВІДЕО

Шокуючий обвал: на дорозі Луцьк-Львів «втомився» міст.ФОТО,ВІДЕО
3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.

Про це повідомляють власні джерела Інформаційного агенства ВолиньPost.

За словами очевидців, внаслідок падіння ніхто не постраждав. Рух авто на цій ділянці тимчасово призупинений.

Шокуючий обвал: на дорозі Луцьк-Львів «втомився» міст.ФОТО,ВІДЕО
Шокуючий обвал: на дорозі Луцьк-Львів «втомився» міст.ФОТО,ВІДЕО



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Коментарі 3
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Неграмотні, над чим ви кепкуєте? "Втомився міст"...
В Україні понад 10 000 аварійних мостів, з них понад ,4000 потребують негайного закриття.
А ви обираєте чмо президентом і як папуги бездумно повторюєте слова колишнього рекетира про "міст втомився".
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Велике будівництво в діі........
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Бля[email protected]ь,наш президент як втомлюється то їде в Оман або Карпати і ще ні разу не завалився,везе ж йому.
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