Шокуючий обвал: на дорозі Луцьк-Львів «втомився» міст.ФОТО,ВІДЕО





Про це повідомляють власні джерела Інформаційного агенства ВолиньPost.



За словами очевидців, внаслідок падіння ніхто не постраждав. Рух авто на цій ділянці тимчасово призупинений.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.Про це повідомляють власні джерела Інформаційного агенстваЗа словами очевидців, внаслідок падіння ніхто не постраждав. Рух авто на цій ділянці тимчасово призупинений.

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