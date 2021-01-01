Військові каски і контейнери: волиняни на передовій показали вражаючі альтернативи пасхальним кошикам.ФОТО
Сьогодні, 21:38
Волиняни з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого поділилися вражаючими фото з таїнства святіння великоднього «кошика»: військові приготували на освячення паски та великодні яйця у військових касках та контейнерах для пайків.
Про це вони повідомили 3 травня на своїй сторінці у Facebook.
«Фронтовий майстер-клас від Князівської 14 ОМБР із вибору та прикрашання великодніх «кошиків» та випікання пасок! Можемо все, всюди, завжди! Навіть у творчому креативі!
Христос Воскрес! Все буде – Україна!», - коментують військові.
Також в 14 ОМБР жартують, що нині оголошують запис на Великодній майстер-клас-2022.
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Про це вони повідомили 3 травня на своїй сторінці у Facebook.
«Фронтовий майстер-клас від Князівської 14 ОМБР із вибору та прикрашання великодніх «кошиків» та випікання пасок! Можемо все, всюди, завжди! Навіть у творчому креативі!
Христос Воскрес! Все буде – Україна!», - коментують військові.
Також в 14 ОМБР жартують, що нині оголошують запис на Великодній майстер-клас-2022.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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