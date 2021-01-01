вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО

З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО
У рамках президентського проекту «Велике будівництво» на Волині блискавично відремонтували дорогу: на фото шляхопровід виглядає наче у фільмах, знятих у США.
За інформацією каналу «Велике будівництво» у Телеграм відремонтували ділянку на дорозі Р-14 Луцьк – Дольськ у селі Сокиричі Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Велике будівництво, Луцьк – Дольськ, Сокиричі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО
Сьогодні, 23:07
Обвалення мосту на дорозі Луцьк-Львів: у МВС розповіли, як об’їхати місце
Сьогодні, 22:35
Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів
Сьогодні, 22:22
Військові каски і контейнери: волиняни на передовій показали вражаючі альтернативи пасхальним кошикам.ФОТО
Сьогодні, 21:38
Шокуючий обвал: на дорозі Луцьк-Львів «втомився» міст.ФОТО,ВІДЕО
Сьогодні, 20:47
Схожі новини
На Волині відремонтують ділянку траси державного значення На Волині відремонтують ділянку траси державного значення
29 квітень, 10:15
На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО
16 квітень, 10:41
На Волині у цьому році планують відремонтувати 46 доріг. СПИСОК На Волині у цьому році планують відремонтувати 46 доріг. СПИСОК
25 березень, 13:04
На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер
18 березень, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові: Зеленський привітав українців
02 травень, 08:17
 1
З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО
Сьогодні, 23:07
 0
Обвалення мосту на дорозі Луцьк-Львів: у МВС розповіли, як об’їхати місце
Сьогодні, 22:35
 0
Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів
Сьогодні, 22:22
 0
Військові каски і контейнери: волиняни на передовій показали вражаючі альтернативи пасхальним кошикам.ФОТО
Сьогодні, 21:38
 0
Медіа
відео
1/8