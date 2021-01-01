З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО



За інформацією каналу «Велике будівництво» у



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