З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО
Сьогодні, 23:07
У рамках президентського проекту «Велике будівництво» на Волині блискавично відремонтували дорогу: на фото шляхопровід виглядає наче у фільмах, знятих у США.
За інформацією каналу «Велике будівництво» у Телеграм відремонтували ділянку на дорозі Р-14 Луцьк – Дольськ у селі Сокиричі Волинської області.
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За інформацією каналу «Велике будівництво» у Телеграм відремонтували ділянку на дорозі Р-14 Луцьк – Дольськ у селі Сокиричі Волинської області.
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