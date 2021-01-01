Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів
Сьогодні, 22:22
На закупівлю витратили гроші, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах.
Український уряд розподілив кошти, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах. Гроші пішли на закупівлю ноутбуків для вчителів для дистанційного навчання.
Про це розповів заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Артур Селецький в ефірі телеканалу «Дім», - передає інформатор .
За його словами, ще рік тому вчителі не могли забезпечити такий рівень дистанційного навчання, як сьогодні.
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Український уряд розподілив кошти, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах. Гроші пішли на закупівлю ноутбуків для вчителів для дистанційного навчання.
Про це розповів заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Артур Селецький в ефірі телеканалу «Дім», - передає інформатор .
За його словами, ще рік тому вчителі не могли забезпечити такий рівень дистанційного навчання, як сьогодні.
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