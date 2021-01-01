Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів





Український уряд розподілив кошти, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах. Гроші пішли на закупівлю ноутбуків для вчителів для дистанційного навчання.



Про це розповів заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Артур Селецький в ефірі телеканалу «Дім», - передає



За його словами, ще рік тому вчителі не могли забезпечити такий рівень дистанційного навчання, як сьогодні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На закупівлю витратили гроші, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах.Український уряд розподілив кошти, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах. Гроші пішли на закупівлю ноутбуків для вчителів для дистанційного навчання.Про це розповів заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізаціїв ефірі телеканалу «Дім», - передає інформатор За його словами, ще рік тому вчителі не могли забезпечити такий рівень дистанційного навчання, як сьогодні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію