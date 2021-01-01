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Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів

Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів
На закупівлю витратили гроші, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах.

Український уряд розподілив кошти, виділені на боротьбу з наслідками COVID-19 в школах. Гроші пішли на закупівлю ноутбуків для вчителів для дистанційного навчання.

Про це розповів заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Артур Селецький в ефірі телеканалу «Дім», - передає інформатор .

За його словами, ще рік тому вчителі не могли забезпечити такий рівень дистанційного навчання, як сьогодні.

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Теги: гаджети для вчителів, МОН
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