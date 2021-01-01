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Обвалення мосту на дорозі Луцьк-Львів: у МВС розповіли, як об’їхати місце

Обвалення мосту на дорозі Луцьк-Львів: у МВС розповіли, як об’їхати місце
Стало відомо, як об’їхати ДТП на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок, яка сталася внаслідок обвалу мосту.

Про це 3 травня повідомили у МВС України.

За інформацією МВС, організовано об'їзд за схемою з напрямку зі Львова. Радять доїжджати до міста Кам'янко-Бузька, там здійснювати поворот наліво і далі рухатися автодорогою Т-14-25 до міста Жовква. Опісля їхати дорогою Р-15 до міста Червоноград, а потім дорогою Т-14-10 до міста Радехів.

«Автодорога Н-17 Львів — Луцьк на цій ділянці не проїзна», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 травня на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст. За словами очевидців, внаслідок падіння ніхто не постраждав. Рух авто на цій ділянці тимчасово призупинений.

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