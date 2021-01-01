вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці назвали головні причини відмови вакцинуватися від COVID-19

Українці назвали головні причини відмови вакцинуватися від COVID-19
Майже 40% заявили, що вакцини від COVID-19 ще недостатньо перевірені.

Упродовж 13-15 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.

На запитання «Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?», 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові.

Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%).

Cеред тих, хто не хоче робити щеплення, майже 40% заявили, що вакцини від COVID-19 ще недостатньо перевірені. Друга за популярністю відповідь - недовіра вакцинам, які зараз є в Україні (33%).

Про це свідчать дані опитування КМІС.
Крім того, 20% заявили, що "наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від COVID", а 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Українці назвали головні причини відмови вакцинуватися від COVID-19



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, опитування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Українці назвали головні причини відмови вакцинуватися від COVID-19
Сьогодні, 00:01
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО
03 травень, 23:07
Обвалення мосту на дорозі Луцьк-Львів: у МВС розповіли, як об’їхати місце
03 травень, 22:35
Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів
03 травень, 22:22
Схожі новини
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
03 травень, 14:00
Майже 20% українців планують іти на Великдень до церкви Майже 20% українців планують іти на Великдень до церкви
30 квітень, 00:31
Лучан 65+ почали щеплювати вакциною AstraZeneca-SKBio. ВІДЕО Лучан 65+ почали щеплювати вакциною AstraZeneca-SKBio. ВІДЕО
28 квітень, 21:16
Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19 Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
27 квітень, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці назвали головні причини відмови вакцинуватися від COVID-19
Сьогодні, 00:01
 0
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З’явилися світлини відремонтованої дороги на Волині, яка є копією шляхопроводів у США .ФОТО
03 травень, 23:07
 0
Обвалення мосту на дорозі Луцьк-Львів: у МВС розповіли, як об’їхати місце
03 травень, 22:35
 0
Міносвіти закупило вчителям понад 400 тисяч гаджетів
03 травень, 22:22
 0
Медіа
відео
1/8