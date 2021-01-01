Українці назвали головні причини відмови вакцинуватися від COVID-19

Майже 40% заявили, що вакцини від COVID-19 ще недостатньо перевірені.Упродовж 13-15 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.На запитання «Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?», 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові.Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%).Cеред тих, хто не хоче робити щеплення, майже 40% заявили, що вакцини від COVID-19 ще недостатньо перевірені. Друга за популярністю відповідь - недовіра вакцинам, які зараз є в Україні (33%).Про це свідчать дані опитування КМІС.Крім того, 20% заявили, що "наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від COVID", а 17% не довіряють будь-якій вакцинації.