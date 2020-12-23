Деякі волиняни отримали на Великдень «найкращих друзів»

Антон Бабич.



Суспільне побувало в одній із сімей, яка прихистила п'ятирічну вівчарку Рема з луцького підприємства. Власниця нового домашнього улюбленця, лучанка Ірина Любашевська каже: собака великий і схожий на голлівудського персонажа "Рембо", тому отримав таке ім’я.

Зі слів жінки, спершу хотіла купити вівчарку та зробити подарунок своїм трьом синам. Коли побачили Рема – плани змінилися.



Пса знайшли на дачних масивах. У нього були численні рани на шиї, лапах, а також запалення, яке довго лікували. Гуляти без повідка Рема поки не випускають, проте вигулюють тричі впродовж дня.

У сім'ї Любашевських сподіваються, що в новій оселі пес одужає швидше і сум в очах собаки вже поступово зникає. Жінка каже: якщо діти живуть із тваринами, то ростуть добрішими та співчутливішими. Разом із синами Ірина Любашевська сподіваються, що стануть Рему друзями.



Кожній собаці потрібно мінімум два тижні, аби звикнути до нового дому. Усього комунальному підприємстві "Ласка" зараз утримують 273 тварини: 15 котів, решта – собаки.



Щоб утримувати пса, потрібно приділяти тварині час та увагу. Також варто врахувати й фінансову спроможність, зазначила ветлікарка Марія Соколовська.



Усього впродовж року було три випадки, коли псів повертали. Щомісяця знаходять господарів орієнтовно 20 котів і собак, додав працівник "Ласки" Антон Бабич.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед Великоднем із комунального підприємства «Ласка» небайдужі волиняни забрали сім тварин. Здебільшого тваринам дають прихисток жителі сіл, розповів Суспільному керівник служби адопції та відлову «Ласки»Суспільне побувало в одній із сімей, яка прихистила п'ятирічну вівчарку Рема з луцького підприємства. Власниця нового домашнього улюбленця, лучанкакаже: собака великий і схожий на голлівудського персонажа "Рембо", тому отримав таке ім’я.Зі слів жінки, спершу хотіла купити вівчарку та зробити подарунок своїм трьом синам. Коли побачили Рема – плани змінилися.Пса знайшли на дачних масивах. У нього були численні рани на шиї, лапах, а також запалення, яке довго лікували. Гуляти без повідка Рема поки не випускають, проте вигулюють тричі впродовж дня.У сім'ї Любашевських сподіваються, що в новій оселі пес одужає швидше і сум в очах собаки вже поступово зникає. Жінка каже: якщо діти живуть із тваринами, то ростуть добрішими та співчутливішими. Разом із синами Ірина Любашевська сподіваються, що стануть Рему друзями.Кожній собаці потрібно мінімум два тижні, аби звикнути до нового дому. Усього комунальному підприємстві "Ласка" зараз утримують 273 тварини: 15 котів, решта – собаки.Щоб утримувати пса, потрібно приділяти тварині час та увагу. Також варто врахувати й фінансову спроможність, зазначила ветлікаркаУсього впродовж року було три випадки, коли псів повертали. Щомісяця знаходять господарів орієнтовно 20 котів і собак, додав працівник "Ласки" Антон Бабич.

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